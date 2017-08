Białystok w filmie "Rock'n'Roll Eddie"

Opowieścią o dziecięcych marzeniach i życiu w świecie wyobraźni będzie familijny film "Rock'n'Roll Eddie", do którego zdjęcia rozpoczęły się w czwartek, 24 sierpnia, w Białymstoku

Reżyser Tomasz Szafrański na planie filmu "Rock'n'Roll Eddie" /Paweł Polecki /Reporter

Reżyserem i scenarzystą filmu jest Tomasz Szafrański. Występują w nim m.in. Maciej Makowski (tytułowy Eddie), Kamila Bujalska, Alicja Dąbrowska, Łukasz Matecki.

Miasto Białystok wsparło produkcję filmu pieniędzmi (135 tys. zł)z białostockiego Funduszu Filmowego. Budżet całej produkcji to ok 4,5 mln zł. Planem filmowym będą m.in. ogrody i pałac Branickich, szpital uniwersytecki, muzeum rzeźby im. Alfonsa Karnego, jedna z galerii handlowych.

Film opowiada historię nastolatków Franka i Izy, którzy - jak mówią twórcy filmu - spotykają rock'n'rollowca Eddiego z tajemniczej Krainy Oblivio i ruszają w drogę pełną przygód.

"To jest historia o dziecięcych fantazjach i o życiu w świecie wyobraźni. Franek, któremu bardzo źle w tym naszym świecie, ponieważ stracił ojca, nie do końca potrafi dogadać się z mamą, zanurza się w świat wyobraźni i marzy o tym, żeby zostać naukowcem, bo takie było marzenie jego ojca" - opowiadali w środę w Białymstoku twórcy filmu. Franek konstruuje latającą machinę, spotyka dziewczynkę Izę, znajdują przejście do innego wymiaru, gdzie spotykają Eddiego.

Producent filmu Marcin Ksobiech mówił, że miasto Białystok było pierwszym podmiotem, który wsparł produkcję filmu. Dodał, że twórcom filmu chodziło o opowiedzenie uniwersalnej historii, która nie jest związana z konkretnym miejscem.

Wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki podkreślił, że każda produkcja filmowa czy telewizyjna to szansa na promocję miasta i - jak to ujął - swego rodzaju "wartość dodana" i pozytywny efekt wizerunkowy. Dodał, że film wsparto w ubiegłorocznym konkursie. Zdecydowano się na wsparcie produkcji familijnej, bo brakuje takich filmów, ponadto produkcje o takim charakterze wspiera także Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Maciej Makowski, odtwórca Eddiego powiedział, że film będzie "komedią przygodową z olbrzymią dawką humoru, z elementami thrillera, ale też lirycznymi momentami" dla wszystkich: dzieci, młodzieży i dorosłych.

Wspólnie z filmem "Rock'n'Roll Eddie" w ubiegłorocznym konkursie filmowym miasto Białystok wsparło także produkcję dwóch innych filmów: fabuły zatytułowanej "Czarna Dama" w reżyserii Bartka Tryzny oraz dokumentalnego projektu "17 dni, które zdecydowały o Polsce" ( reż. Leszek Staroń). Łącznie miasto przeznaczyło na ten cel 200 tys. zł.