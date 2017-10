"Bez tytułu" Michaela Glawoggera na otwarcie festiwalu Off Cinema

Film "Bez tytułu" Michaela Glawoggera otworzy w środę w Poznaniu 21. Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych Off Cinema. W tym roku o festiwalowe Złote, Srebrne i Brązowe "Zamki" powalczy 28 filmów z całego świata, w tym niemal połowa z Polski.

Pokaz filmu "Bez tytułu" Michaela Glawoggera zainauguruje tegoroczną edycję Off Cinema /materiały dystrybutora

Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych Off Cinema, to - jak podkreślają organizatorzy - festiwal, który przez ponad 20 lat swojej działalności stał się jednym z najważniejszych festiwali kina non-fiction w Polsce.

W tym roku festiwal zainauguruje pokaz filmu "Bez tytułu" Michaela Glawoggera. Jak podkreśliła Martyna Nicińska z Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, które organizuje festiwal, dokument zrealizowano podczas podróży reżysera Michaela Glawoggera z południa Europy aż do wschodniej Afryki. - Pod koniec swojej wędrówki w Liberii, Glawogger zmarł na malarię. Dzięki pozostawionym przez niego notatkom, pracę dokończyła jego wieloletnia montażystka Monika Willi. Na festiwalu przypomnimy także inne filmy tego austriackiego twórcy: "Megamiasta", "Śmierć człowieka pracy" i "Chwała dziwkom" - zaznaczyła Nicińska.

Jak dodała, w tym roku o festiwalowe statuetki - Złote, Srebrne i Brązowe "Zamki" powalczy 28 filmów z całego świata, wybranych spośród pół tysiąca zgłoszonych obrazów. Do konkursowej rywalizacji staną produkcje m.in. Chile, Rosji, Brazylii, Włoch, Hiszpanii, Iranu, Francji i niemal połowa z Polski. Filmy oceniać będzie jury w składzie: Jacek Petrycki (przewodniczący), Dorota Paciarelli, Andreas Voigt, Krzysztof Gierat oraz Emi Buchwald.

- Kiedy idę do kina to oczywiście chcę obejrzeć filmy, które mnie dotykają, które poruszają. Dla mnie kino to przede wszystkim uczucia, emocje, i marzenia - i tego właśnie poszukuję w kinie, tego, co autorzy chcieli widzom przekazać. Kiedy patrzę na filmy, nie oglądam ich pod kątem tego, jaką informację one niosą. Ciekawi mnie bardziej pytanie o to, co ten świat przedstawia, co łączy, jak się obchodzimy z tym, co się dzieje obok nas. Moim wielkim pragnieniem jest zobaczyć w Poznaniu takie właśnie filmy - podkreślił w środę na konferencji prasowej Andreas Voigt.



Statuetkę Platynowego Zamku otrzyma w tym roku przewodniczący tegorocznego jury, urodzony w Poznaniu wybitny autor zdjęć filmowych i reżyser filmów dokumentalnych Jacek Petrycki.

Poza sekcja konkursową, widzowie będą mogli zobaczyć także sekcje dokumentów światowych, muzycznych, filmów o tańcu w dokumencie, czy sekcje poświęconą animowanym filmom dokumentalnym.

21. Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych Off Cinema, organizowany przez Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, potrwa do 22 października