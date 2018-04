"Bestia" z Polą Negri zainauguruje Święto Niemego Kina

Pokaz najstarszego filmu z udziałem Poli Negri pt. "Bestia" otworzy 15. Święto Niemego Kina. Festiwal odbędzie się w dniach 19-22 kwietnia w stołecznym kinie Iluzjon.

Pola Negri East News

Pokaz "Bestii" będzie polską premierą filmu po zakończonej w 2017 r. restauracji cyfrowej. Filmowi towarzyszyć będzie koncert Włodka Pawlika.

Reklama

W ciągu czterech dni odbędą się projekcje filmów z epoki kina niemego z akompaniamentem muzyki jazzowej, klasycznej, klubowej i eksperymentalnej, wykonywanej na żywo przez artystów: Włodka Pawlika, Gabę Kulkę, Drekoty, Resinę i Sutari.

Na festiwalu będzie można obejrzeć m.in. "Nie chcę być mężczyzną", "Szkoła Sztuk Pięknych", "Gdy serce nienawiścią pała".

- Główną gwiazdą tej edycji jest Pola Negri. Festiwalowi towarzyszyć będzie konferencja naukowa i popularyzatorska ("Pola Negri - aktorka, ikona, legenda"), która skupia się na fenomenie tej gwiazdy, na jej dokonaniach - poinformowała zastępczyni dyrektora Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego, Anna Sienkiewicz-Rogowska.

Pola Negri to aktorka przedwojennego kina niemego. Naprawdę nazywała się Barbara Apolonia Chałupiec. Początkowo pracowała dla polskie wytwórni "Sfinks", następnie niemieckiej "UFA". Współpraca aktorki z reżyserem Ernstem Lubitschem zaowocowała kontraktem z amerykańską wytwórnią "Paramount". Pola Negri zagrała w 63 filmach, z czego 8 powstało w Polsce. Większość produkcji nakręciła w Niemczech i Stanach Zjednoczonych.

Filmy prezentowane na festiwalu zostały sprowadzone z Fundacji Murnau w Wiesbaden, EYE Filmmuseum w Amsterdamie oraz Deutsche Kinemathek w Berlinie.

Sienkiewicz-Rogowska powiedziała, że na festiwalu "pojawią się też inne gwiazdy nawiązujące do twórczości Poli - nazywamy to pasmem 'Poprzedniczki, rywalki, parodystki'. Będą to m.in Dunka Asta Nielsen i Marion Davis, która parodiuje archaiczną grę aktorską polskiej gwiazdy w 'Patsy' Kinga Vidora".

Podczas Święta Niemego Kina zostanie zaprezentowana, przygotowana we współpracy z Muzeum Kinematografii, wystawa o Poli Negri. Będzie można ją obejrzeć w kinie Iluzjon oraz w siedzibie Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego. Wystawa przygotowana została na podstawie materiałów znajdujących się w zbiorach polskich archiwów, bibliotek, placówek muzealnych oraz dzięki partnerom z Niemiec, Francji, Holandii oraz z USA m.in.: Deutsche Kinemathek, Deutsches Filminstitut, Bundesarchiv, La Cinematheque francaise, University of Southern California, Paramount Pictures.