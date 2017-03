"Beksińscy" na otwarcie 57. Krakowskiego Festiwalu Filmowego

Krakowski Festiwal Filmowy otworzy dokument "Beksińscy. Album wideofoniczny" Marcina Borchardta - autentyczny, intymny zapis losów rodziny Beksińskich. Ceremonia otwarcia festiwalu i premiera filmu z udziałem twórców odbędzie się 8 maja w kinie Kijów.Centrum.

Kadr z filmu "Beksińscy. Album wideofoniczny" /materiały programowe

Scenariusz filmu "Beksińscy. Album wideofoniczny" powstał na podstawie bestsellerowej biografii autorstwa Magdaleny Grzebałkowskiej pt. "Beksińscy. Portret podwójny".



"W Krakowie mamy słabość do filmów kierujących obiektyw kamery na rodzinę, bo w niej dochodzi do największej amplitudy napięć, często skumulowanych w jednym ujęciu. Zażyłe relacje między filmowcem, a jego bliskimi pozwalają na większą szczerość. Te dokumenty bywają najprawdziwsze z prawdziwych, bo nikt niczego nie odgrywa" - mówi dyrektor festiwalu Krzysztof Gierat.



"Beksińscy. Album wideofoniczny" to pełnometrażowy dokument zrealizowany z dźwiękowych, filmowych i fotograficznych materiałów archiwalnych, większość z nich pochodzi z prywatnego archiwum Zdzisława Beksińskiego i nie była wcześniej pokazywana publicznie. Malarz przez niemal pięćdziesiąt lat skrupulatnie dokumentował życie swoje i najbliższej rodziny. Prowadził dziennik, pisał listy, robił zdjęcia, a także namiętnie filmował codzienne wydarzenia. Z tych materiałów wyłania się niezwykle złożony obraz relacji pomiędzy artystą i jego żoną Zofią oraz synem - charyzmatycznym dziennikarzem radiowym i tłumaczem - Tomaszem.

Sukcesy filmu "Ostatnia Rodzina" Jana P. Matuszyńskiego oraz książki "Beksińscy. Portret podwójny" Magdaleny Grzebałkowskiej przyczyniły się do zwiększenia zainteresowania historią Beksińskich. Dokument Borchardta to oddanie głosu samym bohaterom, unikalna okazja do poznania Beksińskich poprzez autentyczne materiały, po raz pierwszy prezentowane w tak obszernej formie. Choć Beksiński filmował prozaiczne czynności i zdarzenia, z zarejestrowanych rozmów wyłania się nieoczywisty, daleki od uproszczeń portret rodziny, z wysuwającą się na pierwszy plan relacją dwóch trudnych charakterów: ojca i syna.



Film "Beksińscy. Album wideofoniczny" jesienią 2017 roku trafi również na ekrany polskich kin.

Marcin Borchardt to scenarzysta, reżyser, filmoznawca. Autor filmów dokumentalnych, reklam, wideoklipów, programów telewizyjnych. Wykładowca estetyki krótkiego filmu fabularnego w Gdyńskiej Szkole Filmowej, kina awangardowego, eksperymentalnego i współczesnej dokumentalistyki na Uniwersytecie Gdańskim. Autor monografii "Awangarda muzyki XX wieku. Przewodnik dla początkujących".



57. Krakowski Festiwal Filmowy odbędzie się w dniach 28 maja - 4 czerwca 2017 roku.