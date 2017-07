Beata Tyszkiewicz zbagatelizowała pierwsze objawy zawału

W ostatnim czasie Beata Tyszkiewicz miała spore problemy zdrowotne. Aktorka wyznała, że zbagatelizowała pierwsze objawy zawału, będąc przekonana, że wszystko jest winą zjedzenia... ostrego curry.

Beata Tyszkiewicz czuje się coraz lepiej /AKPA

Miesiąc temu Beata Tyszkiewicz miała zawał i trafiła do szpitala. Tam przeszła operację udrożnienia tętnicy wieńcowej i kompleksowe badania. Kilka dni później niepokojące objawy powróciły, a 79-letnia aktorka znów musiała stawić się w placówce medycznej.

Beata Tyszkiewicz czuje się już znacznie lepiej i chętnie opowiada o problemach ze zdrowiem, by przestrzec swoich fanów. W rozmowie z "Super Expressem" wyznała, że zbagatelizowała pierwsze objawy zawału, myląc je z dolegliwościami gastrycznymi po zjedzeniu... ostrego curry.

"Trzeba wiedzieć, że jeśli myślimy, że boli nas wysoko w klatce piersiowej dlatego, żeśmy zjedli coś niedobrego, bo to jest takie samo uczucie, to możemy być w błędzie. Uczulam na to!" - apeluje aktorka.

"Ja absolutnie byłam tego pewna. Byłam u Hindusa, zjadłam takie bardzo ostre curry, które lubię. Żadnych objawów zawału nie miałam, ale bolało mnie coś w środku. Myliłam to z żołądkiem" - wyjawiała w tabloidzie.

Beata Tyszkiewicz to aktorka filmowa i teatralna. Na srebrnym ekranie zadebiutowała jeszcze jako uczennica - w 1957 roku w ekranizacji "Zemsty" w reżyserii Antoniego Bohdziewicza. Wcieliła się w postać Klary. W następnych dekadach zagrała w niemal stu filmach, m.in. w obrazach "Marysia i Napoleon", "Popioły", "Noce i dnie", "Śmierć dziecioroba", "Seksmisja" czy "Wszystko na sprzedaż".



Jest członkinią Narodowej Rady Kultury 1 i 2 Kadencji oraz Fundacji Kultury Polskiej wspomagającej kulturę polską w kraju i za granicą, w której od 1994 roku pełni funkcję prezesa zarządu.

Aktorka była jedną z jurorów programu "Taniec z gwiazdami", emitowanego na antenie telewizji TVN, a obecnie "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" w telewizji Polsat.

