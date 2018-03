"Basia": Ekranizacja bestsellerowej serii książek dla dzieci

Można już zobaczyć zwiastun nowej polskiej animacji dla dzieci "Basia". Film jest adaptacją bestsellerowej serii książek, które przedstawiają zabawny i wnikliwy punkt widzenia 5-latki na codzienność, rodzinę, reguły, na których opiera się świat i uczucia, z którymi nie zawsze umiemy sobie radzić. Premiera kinowa już 14 kwietnia.

Kadr z animacji "Basia" /materiały dystrybutora

Basia, jak każde małe dziecko, bywa niegrzeczna, ale nie sposób jej nie lubić. Korzysta z podpowiedzi wyobraźni, dzięki czemu przeżywa niezwykłe przygody, czasami nawet nie ruszając się ze swojego pokoju. Stara się samodzielnie rozwiązywać małe-wielkie problemy, jednak z mądrym wsparciem dorosłych. Wartości edukacyjne ukryte są w fabule, pod jej lekką i dowcipną formą, tak ważną w komediowym filmie animowanym.

Kiedy książeczki o Basi trafiły do rąk Marcina Wasilewskiego, reżysera z gdańskiego studia animacji Grupa Smacznego, ten od razu zobaczył rezolutną dziewczynkę w roli bohaterki nowej animowanej serii. Pomysłowe, bezpretensjonalne i zabawne ilustracje Marianny Oklejak okazały się świetną inspiracją do projektów graficznych serii składającej się na wersję kinową: "Basia i upał w zoo", "Basia i Anielka", "Basia i nowy braciszek", "Basia i biwak", "Basia i dziadkowie".

Spokojne i rytmiczne prowadzenie narracji ułatwia młodym widzom zrozumienie treści i stanowi doskonałą alternatywę do tempa wielu dzisiejszych filmów kierowanych do najmłodszych widzów. A temperament Basi sprawia, że film ma wartką akcję i wyraziste zwroty wydarzeń. A co najważniejsze: jest mądry i zabawny jednocześnie.