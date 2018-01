BAFTA 2018: 12 nominacji dla "Kształtu wody"

We wtorek, 9 stycznia ogłoszono nominacje do tegorocznych nagród BAFTA. Najwięcej szans na statuetki - aż 12 - ma "Kształt wody" Guillermo del Toro. Także my mamy powody do zadowolenia - nominację uzyskała polsko-brytyjska koprodukcja "Twój Vincent" wyróżniona w kategorii najlepsza animacja.

Szanse na nagrody BAFTA mają m.in. Sally Hawkins i Octavia Spencer /materiały dystrybutora

"Kształt wody" to nagrodzony Złotym Lwem na zeszłorocznym festiwalu filmowym w Wenecji najnowszy film wizjonerskiego reżysera Guillermo del Toro, twórcy wyróżnionego trzema Oscarami "Labiryntu fauna". Baśń dla dorosłych, której akcja rozgrywa się u szczytu zimnej wojny, w Stanach Zjednoczonych około roku 1962.



Elisa (Sally Hawkins) wiedzie monotonną, samotną egzystencję, a całą noc pracuje w pilnie strzeżonym, sekretnym laboratorium rządowym. Jej życie zmienia się na zawsze, gdy wraz z koleżanką z pracy, Zeldą (Octavia Spencer), odkrywa, że w laboratorium przeprowadzany jest na niezwykłej istocie otoczony ścisłą tajemnicą eksperyment, który zaważyć może na przyszłych losach świata.



"Kształt wody", który był także wielkim faworytem Złotych Globów, ale mimo siedmiu nominacji uzyskał tylko dwie statuetki, ma szansę na nagrody BAFTA w najważniejszych kategoriach: za film, reżyserię i scenariusz oryginalny. Doceniono również grających w produkcji Sally Hawkins i Octavię Spencer.

Po dziewięć nominacji uzyskały: nagrodzony kilka dni temu czterema Złotymi Globami dramat "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri" i "Czas mroku".



Akcja "Trzech billboardów za Ebbing, Missouri" rozgrywa się w tytułowym małym miasteczku na amerykańskiej prowincji. Od morderstwa córki Mildred Hayes (Frances McDormand) upłynęło kilka miesięcy, a lokalna policja nadal nie wpadła na trop sprawcy. Zdeterminowana kobieta decyduje się na śmiałe posunięcie: wynajmuje trzy tablice reklamowe na drodze wiodącej do miasteczka i maluje na nich prowokacyjny przekaz, skierowany do szanowanego przez lokalną społeczność szefa policji, szeryfa Williama Willoughby’ego (Woody Harrelson). Gdy do akcji wkracza zastępca szeryfa, posterunkowy Dixon (Sam Rockwell) - niezrównoważony, porywczy maminsynek, któremu zarzuca się zamiłowanie do przemocy - starcie między Mildred Hayes a lokalnymi siłami porządkowymi przeradza się w otwartą wojnę.

Dzieło Martina McDonagha podobnie jak "Kształt wody" nominowano w kategoriach najlepszy film, reżyseria i scenariusz oryginalny. Obraz rywalizuje także w kategorii film brytyjski, a jego gwiazdy: Frances McDormand, Woody Harrelson i Sam Rockwell mogą odebrać statuetki BAFTA za swoje role.



Z kolei "Czas mroku" to pasjonująca, dramatyczna opowieść o człowieku, którego jedna decyzja zmieniła losy świata. Głównym bohaterem filmu Joe Wrighta jest premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill w przededniu podjęcia decyzji o przystąpieniu jego kraju do drugiej wojny światowej. Podobnie jak "Trzy billboardy" produkcję nominowano w kategoriach najlepszy film i film brytyjski. Faworytem w kategorii najlepszy aktor jest grający główną rolę w produkcji Gary Oldman, nagrodzony już za swoją rolę Złotym Globem. O statuetkę powalczy także partnerująca mu na ekranie Kristin Scott Thomas.



Niewiele mniej, bo osiem szans na statuetki, mają "Blade Runner 2049" i "Dunkierka". Podobnie jak "Kształt wody" i "Trzy billboardy" nominowano je w kategorii najlepszy reżyser (stawkę uzupełnia Luca Guadagnino za "Tamte dni, tamte noce"). Ponadto mają szanse w kategoriach: najlepsza muzyka, montaż, zdjęcia, dźwięk, efekty specjalne i scenografia.

O nagrodę BAFTA powalczy też polsko-brytyjski "Twój Vincent". To kolejny w ostatnim czasie sukces filmu Doroty Kobieli i Hugh Welchmana, który otrzymał już Europejską Nagrodę Filmową i nominację do Złotego Globu. Przypomnijmy, że "Twój Vincent" to pierwszy film pełnometrażowy stworzony techniką animacji malarskiej. Produkcja jest ożywioną, sfabularyzowaną prezentacją malarstwa Vincenta van Gogha i ostatnich dni jego życia. O zwycięstwo "Twój Vincent" powalczy z animacjami "Nazywam się Cukinia" i "Coco". Ta ostatnia okazała się kilka dni temu lepsza w walce o nagrodę Hollywoodzkiego Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej. "Twój Vincent" staje się tym samym poważnym kandydatem do nominacji oscarowej, a być może i zdobycia samej statuetki.



Już w czwartek, 4 stycznia, ogłoszone zostały nominacje do nagrody BAFTA w kategorii "wschodząca gwiazda". Na statuetkę szansę mają: nominowani do BAFTA za główne role w "Tamtych dniach, tamtych nocach" i "Uciekaj": Timothée Chalamet i Daniel Kaluuya, znana z najnowszej odsłony "Thora" Tessa Thompson, gwiazda "Lady M." Florence Pugh, a także Josh O'Connor ("Piękny kraj")



Nominacje do BAFTA 2018:

FILM:

"Tamte dni, tamte noce"

"Czas mroku"

"Dunkierka"

"Kształt wody"

"Trzy billboardy za Ebbing, Missouri"

FILM BRYTYJSKI:

"Czas mroku"

"The Death of Stalin"

"Piękny kraj"

"Paddington 2"

"Trzy billboardy za Ebbing, Missouri"

DEBIUT BRYTYJSKIEGO PRODUCENTA, SCENARZYSTY, REŻYSERA:

"The Ghoul"

"Nie jestem czarownicą"

"Jawbone"

"Nasze królestwo"

"Lady M."

FILM ZAGRANICZNY:

"Elle"

"Najpierw zabili mojego ojca"

"Służąca"

"Niemiłość"

"Klient"

DOKUMENT:

"Miasto duchów"

"Nie jestem twoim murzynem"

"Ikar"

"Niewygodna prawda 2"

"Jane"

ANIMACJA:

"Coco"

"Twój Vincent"

"Nazywam się Cukinia"

REŻYSERIA:

Denis Villeneuve - "Blade Runner 2049"

Luca Guadagnino - "Tamte dni, tamte noce"

Christopher Nolan - "Dunkierka"

Guillermo del Toro - "Kształt wody"

Martin McDonagh - "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri"

SCENARIUSZ ORYGINALNY:

"Trzy billboardy za Ebbing, Missouri"

"Uciekaj!"

"I, Tonya"

"Lady Bird"

"Kształt wody"

SCENARIUSZ ADAPTOWANY:

"Tamte dni, tamte noce"

"The Death of Stalin"

"Film Stars Don't Die in Liverpool"

"Gra o wszystko"

"Paddington 2"

AKTORKA:

Annette Bening - "Film Stars Don't Die in Liverpool"

Frances McDormand - "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri"

Margot Robbie - "I, Tonya"

Sally Hawkins - "Kształt wody"

Saoirse Ronan - "Lady Bird"

AKTOR:

Daniel Day-Lewis - "Nić widmo"

Daniel Kaluuya - "Uciekaj!"

Gary Oldman - "Czas mroku"

Jamie Bell - "Film Stars Don't Die in Liverpool"

Timothée Chalamet - "Tamte dni, tamte noce"

AKTORKA DRUGOPLANOWA:

Allison Janney - "I, Tonya"

Kristin Scott Thomas - "Czas mroku"

Laurie Metcalf - "Lady Bird"

Lesley Manville - "Nić widmo"

Octavia Spencer - "Kształt wody"

AKTOR DRUGOPLANOWY:

Christopher Plummer - "Wszystkie pieniądze świata"

Hugh Grant - "Paddington 2"

Sam Rockwell - "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri"

Willem Dafoe - "The Florida Project"

Woody Harrelson - "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri"

MUZYKA:

"Blade Runner 2049"

"Czas mroku"

"Dunkierka"

"Nić widmo"

"Kształt wody"

ZDJĘCIA:

"Blade Runner 2049"

"Czas mroku"

"Dunkierka"

"Trzy billboardy za Ebbing, Missouri"

"Kształt wody"

MONTAŻ:

"Blade Runner 2049"

"Baby Driver"

"Dunkierka"

"Trzy billboardy za Ebbing, Missouri"

"Kształt wody"

SCENOGRAFIA:

"Blade Runner 2049"

"Czas mroku"

"Dunkierka"

"Piękna i Bestia"

"Kształt wody"

KOSTIUMY:

"Piękna i Bestia"

"Czas mroku"

"I, Tonya"

"Nić widmo"

"Kształt wody"

CHARAKTERYZACJA:

"Blade Runner 2049"

"Czas mroku"

"I, Tonya"

"Powiernik królowej"

"Cudowny chłopak"

DŹWIĘK:

"Blade Runner 2049"

"Baby Driver"

"Dunkierka"

"Kształt wody"

"Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi"

EFEKTY SPECJALNE:

"Blade Runner 2049"

"Dunkierka"

"Kształt wody"

"Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi"

"Wojna o planetę małp"

BRYTYJSKI ANIMOWANY FILM KRÓTKOMETRAŻOWY:

"Głowa na karku"

"Mamoon"

"Poles Apart"

BRYTYJSKI FILM KRÓTKOMETRAŻOWY:

"Aamir"

"Cowboy Dave"

"A Drowning Man"

"Work"

"Wren Boys