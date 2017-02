BAFTA 2017: Najlepszy film to "La La Land"

Najlepszym filmem tegorocznego rozdania nagród Brytyjskiej Akademii Sztuk Filmowych i Telewizyjnych został amerykański musical "La La Land". Nagrody BAFTA rozdano w niedzielę wieczorem podczas gali w londyńskim Royal Albert Hall.

Emma Stone została laureatką nagrody BAFTA AFP

Obraz "La La Land" miał 11 nominacji, zwyciężył w pięciu kategoriach. Został uznany za najlepszy film, a jego autor, Damien Chazelle - za najlepszego reżysera.



Grającą w tym filmie Emmę Stone brytyjska akademia filmowa uznała za najlepszą aktorkę pierwszoplanową. "La La Land" otrzymał także wyróżnienia za muzykę oraz zdjęcia.

Reklama

Za najlepszego aktora pierwszoplanowego uznano Casey'a Afflecka za rolę w filmie "Manchester by the Sea".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Manchester by the Sea" [trailer] materiały dystrybutora

Za role drugoplanowe uhonorowani zostali Dev Patel ("Lion. Droga do domu") i Viola Davis ("Fences").

W kategorii "najlepszy film brytyjski" zwyciężył obraz "Ja, Daniel Blake" ("I, Daniel Blake") w reżyserii Kena Loacha.

Wyróżnienie za najlepszy scenariusz oryginalny przyznano filmowi "Manchester by the Sea", a za najlepszy scenariusz adaptowany - obrazowi "Lion. Droga do domu".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Ja, Daniel Blake" [trailer] materiały dystrybutora

Obraz "Home" uznano za najlepszy brytyjski film krótkometrażowy, a filmowi "A Love Story" przyznano statuetkę za najlepszy brytyjski krótkometrażowy film animowany.

Za najlepsze efekty specjalne brytyjska akademia filmowa nagrodziła "Księgę dżungli", a za najlepsze kostiumy "Jackie".

Prestiżowe nagrody Brytyjskiej Akademii Sztuk Filmowych i Telewizyjnych wręczono po raz 70. Uznawane są za dość miarodajny wskaźnik tego, czy dany film ma szanse na przyznawane później Oscary. Tegoroczna gala przyznania nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej odbędzie się 26 lutego.