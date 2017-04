"Babskie wakacje" z Amy Schumer i Goldie Hawn

4 sierpnia na ekrany polskich kin trafi komedia "Babskie wakacje". Nie zabraknie w niej żartów przekraczających granice dobrego smaku.

"Babskie wakacje" to komedia z Amy Schumer ("Wykolejona") i nagrodzoną Oscarem Goldie Hawn ("Ze śmiercią jej do twarzy") w rolach córki i matki, wyjeżdżających na egzotyczne wakacje, które zmieniają się w desperacką walkę o przetrwanie.



Porzucona przez chłopaka trzydziestokilkuletnia Amy z trudem przekonuje swą nadzwyczaj ostrożną matkę, by wyjechała z nią na wycieczkę do Ekwadoru. Na miejscu zostają porwane przez przypadkowo poznanego znajomego i wywiezione do dżungli. Od ich samych - i siły łączących je więzi - zależeć będzie, czy uda im się wyprowadzić w pole porywaczy i wrócić do cywilizacji.

Reżyserem komedii jest Jonathan Levine ("Pół na pół", "Cicha noc").

Dla Goldie Hawn to pierwsza kinowa rola od 15 lat, kiedy wystąpiła w komedii "Siostrzyczki" (2002). Amy Schumer pamiętamy z komedii "Wykolejona" (2015), w którym zagrała główną rolę niezależnej dziennikarki i niezmordowanej imprezowiczki, której credo brzmi: "Monogamia nie istnieje". Film był również scenopisarskim debiutem Schumer.