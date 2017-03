"Baba Jaga": Nie folklor, lecz zło wcielone

Baba Jaga w tradycji ukształtowanej przez dziewiętnastowieczne baśnie, zwłaszcza braci Grimm, bywa najczęściej starą, odrażającą czarownicą, mieszkającą w ostępach leśnych. Bywa, że żywi się ludzkim mięsem, na przykład pieczonymi dziećmi. Poluje na osoby zabłąkane w lesie, ale też zsyła złe uroki i para się czarną magią. Trudno, by po tak kuszącą postać nie sięgnęli twórcy horrorów. Tak właśnie się stało, a film grozy "Baba Jaga" na naszych ekranach oglądać będziemy od 24 marca.

Kadr z filmu "Baba Jaga" /materiały dystrybutora

Antropolodzy i badacze literatury doszukują się pochodzenia imienia Baby Jagi od prasłowiańskiego słowa "jęga" oznaczającego grozę czy męczarnię. Ale figurę podobną do Baby Jagi odnotowano w przekazach ustnych i pisemnych w różnych krajach europejskich. Niemcy mają Frau Holle, Włosi Befanę, a Węgrzy Bogorkań. W mitologii celtyckiej jest Czarna Annis, zamieszkująca jaskinie, u wejścia których leżą ludzkie kości. Babę Jagę wiąże się niekiedy z pochodzącym z ruskiego folkloru skrzydlatym gadem Żmiejem Gorynyczem.



Reklama

Innymi nazwami, pod którymi może kryć się swojska Baba Jaga, są Baba Korizma, Baba Roga, Baba Perchta, Gvozdenzuba czy Ragana. Czarownica z "Jasia i Małgosi" ma również wiele cech Baby Jagi. A czy Babą Jagą nie jest choćby zła królowa z disnejowskiej "Królewny Śnieżki" (1937)? Tym razem jednak Baba Jaga przeraża daleko bardziej niż u Disneya...

Nastoletnia Chloe (Lucy Boynton), opuszczona przed laty przez rodzinę, dorasta w sierocińcu. Po niespodziewanej wizycie swej matki, rzeźbiarki Jess (Katee Sackhoff), dziewczyna powraca w okolicę, w której się wychowała. Wraz z przyjacielem dociera do tajemniczej posiadłości, o której krążyły mroczne opowieści. "Zastukaj raz, by ją obudzić, dwa, by z martwych wstała"...



Według legendy, dom zamieszkuje okrutny demon, znany ze słowiańskiej mitologii. Dziewczyna postanawia zmierzyć się z mitem, otwierając drzwi, które na zawsze miały pozostać zamknięte. Aby przeżyć, będzie musiała stoczyć walkę nie tylko w świecie rzeczywistym, ale również w przerażającym miejscu, z którego pochodzi demon.