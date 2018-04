"Ava": Zmysłowa opowieść o odkrywaniu seksualności

"Ava" - jeden z najgłośniejszych i najmocniejszych debiutów francuskich ostatnich lat - zwyciężyła 4. Edycję projektu Scope, w którym to widzowie wybierają i polecają najlepsze filmy widzom. Obraz trafi na ekrany polskich.

Tytułową rolę w filmie "Ava" zagrała debiutantka Noée Abita /materiały prasowe

Scope100 to czwarta edycja przedsięwzięcia zainicjowanego w 2014 roku. Dzięki widzom trzem pierwszych edycji na polskie ekrany trafiły filmy "Magical Girl" (2015), "Party Girl" (2015), "Blokada" (2016) oraz animacja "Czerwony Żółw" (2018) stworzona przez legendarne studio Ghibli.



Spośród pięciu filmów, które brały udział w 4. edycji europejskiego projektu stworzonego przez Gutek Film uczestnicy wybrali najlepszy, który trafi do ogólnopolskiej dystrybucji. Jest nim "Ava" w reżyserii Léi Mysius - nagrodzona na MFF w Cannes 2017 (SACD Award, Palm Dog) zmysłowa opowieść o odkrywaniu własnej seksualności i wolności.



"Ava" to opowieść o młodej dziewczynie, w której dojrzewa bunt. Ava spędza upalne lato w sennej atmosferze nad Atlantykiem. Kiedy niespodziewanie dowiaduje się o tajemniczej chorobie, która być może jest wytworem jej fantazji, postanawia uczynić ten czas niepowtarzalnym. Odważnie podąża za swoimi pragnieniami i testuje granice wolności.



Dystrybutorem filmu w Polsce jest Gutek Film.

