"Ava": Laureat kolejnej edycji projektu Scope w polskich kinach

Ava" - jeden z najgłośniejszych i najmocniejszych debiutów francuskich ostatnich lat - zwyciężyła 4. edycję projektu Scope, w którym to widzowie wybierają i polecają najlepsze filmy widzom. Obraz trafi na ekrany polskich kin 29 czerwca.

Noée Abita w filmie "Ava" /materiały dystrybutora

Scope100 to czwarta edycja przedsięwzięcia zainicjowanego w 2014 roku. Dzięki widzom trzem pierwszych edycji na polskie ekrany trafiły filmy "Magical Girl" (2015), "Party Girl" (2015), "Blokada" (2016) oraz animacja "Czerwony Żółw" (2018) stworzona przez legendarne studio Ghibli.



Reklama

W ramach projektu Scope100 Gutek Film zaprosił 100 widzów z całej Polski do obejrzenia 5 najnowszych europejskich produkcji, nagradzanych na międzynarodowych festiwalach, które nie trafiły jeszcze do polskich kin.



Zazwyczaj to dystrybutor decyduje o tym, która produkcja trafi do kin. W ramach projektu Scope100 decyzja należała do widzów, którzy ocenili wszystkie filmy i wybrali najlepszy - film "Ava" w reżyserii Léi Mysius - nagrodzona na festiwalu w Cannes 2017 (SACD Award, Palm Dog) zmysłowa opowieść o odkrywaniu własnej seksualności i wolności.



"Ava" to opowieść o młodej dziewczynie, w której dojrzewa bunt. Ava spędza upalne lato w sennej atmosferze nad Atlantykiem. Kiedy niespodziewanie dowiaduje się o tajemniczej chorobie, która być może jest wytworem jej fantazji, postanawia uczynić ten czas niepowtarzalnym. Odważnie podąża za swoimi pragnieniami i testuje granice wolności.



"Ava" jest reżyserskim debiutem francuskiej reżyserki Léi Mysius. W tytułowej roli zobaczymy na ekranie kolejną debiutantkę - Noée Abitę.

Dystrybutorem filmu w Polsce jest Gutek Film.