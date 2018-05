"Atak paniki" w konkursie głównym w Karlowych Warach

"Atak paniki" Pawła Maślony znalazł się w gronie filmów, które rywalizować będą o Kryształowy Glob - główna nagrodę festiwalu filmowego w Karlowych Warach. W konkursie East of the West znalazły się „53 wojny” Ewy Bukowskiej oraz „Via Carpatia” Klary Kochańskiej i Kaspra Bajona.

Julia Wyszyńska w filmie "Atak paniki" /Akson Studio /materiały dystrybutora

Akcja reżyserskiego debiutu Pawła Maślony koncentruje się na losach kilkorga bohaterów, którzy są powiązani ze sobą w nieoczywisty sposób. Pokręcony radiowiec, kelner z ambicjami podbicia wszechświata, perfekcyjna panna młoda w opałach, odnosząca sukcesy autorka kryminałów, mąż i żona w podróży życia oraz specjalista od zwierzęcego behawioryzmu ulegają atakowi paniki i dochodzą do punktu, z którego jest tylko jedno wyjście.



"Wszystkie opisane historie są dla mnie bardzo osobiste" - mówi Maślona. "Nie dlatego, że je przeżyłem, ale dlatego, że dotykają mnie w jakiś szczególny sposób, opowiadają o moich lękach, frustracjach i obsesjach. A także wszystkim tym, co dostrzegam w życiu swoim i moich bliskich, a czasem zupełnie przypadkowych osób. Staram się opowiedzieć je w sposób, który lubię najbardziej, i który jest mi najbliższy - w formie śmiesznej i strasznej, czasem groteskowej, ale i wzruszającej jednocześnie" - dodaje reżyser, który scenariusz pisał wspólnie z dwójka aktorów: Bartłomiejem Kotschedoffem i Aleksandrą Pisulą



W filmie oglądamy uznanych aktorów: Artura Żmijewskiego ("Pitbull. Niebezpieczne kobiety"), Dorotę Segdę ("Artyści", "Tato"), Magdalenę Popławską ("Jestem mordercą", "Obietnica") Grzegorza Damięckiego ("Belfer", "Po prostu przyjaźń") oraz Nicolasa Bro ("Nimfomanka cz.1", "Małżeńskie porachunki").

Magdalena Popławska otrzymała za swą rolę nagrodę dla najlepszej aktorski drugoplanowej podczas tegorocznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Paweł Maślona jest laureatem nagrody Perspektywa im. Janusza Morgensterna dla debiutujących reżyserów.

- W tym filmie na pewno jest jakaś młoda energia; to jest nie tylko mój debiut, ale także wielu moich kolegów - operatora, wielu aktorów, więc wydaje mi się, że czuje się z nim to, że chcemy opowiadać swoim językiem, tak jak my czujemy. I pewnie wielu osobom ten język wydał się świeży, uczciwy, prawdziwy - powiedział Maślona.

W gronie 12 tytułów, które powalczą o Kryształowy Glob, znalazła się również czesko-słoweńsko-polsko-słowacka koprodukcja "Kawki na drodze" w reżyserii Olmo Omerzu. To film drogi opowiadający o sile chłopięcej przyjaźni. Polską producentką filmu jest Natalia Grzegorzek z Koskino, muzykę skomponował Paweł Szamburski, a polskim koproducentem filmu jest DI Factory odpowiedzialne za całość postprodukcji obrazu.



W konkursowej sekcji East of the West, która prezentuje debiuty i drugie filmy zrealizowane przez reżyserów z Europy Środkowej i Wschodniej, wśród 12 tytułów znalazły się dwa polskie obrazy: "53 wojny" Ewy Bukowskiej zrealizowany na podstawie książki "Miłość z kamienia. Życie z korespondentem wojennym" Grażyny Jagielskiej oraz "Via Carpatia" Klary Kochańskiej i Kaspra Bajona.

Film "53 wojny" został opowiada o zakochanym w sobie małżeństwie. Witek jest korespondentem wojennym, który większość dni w roku spędza na wojnie. Anna nieustannie czeka, aż mąż wróci do domu. Kobieta stara się żyć normalnie, jednak niepewność o życie jej męża wygrywa. Zaczyna szykować się na najgorsze... W filmie występują m.in. Magdalena Popławska, Michał Żurawski, Kinga Preis, Dorota Kolak i Krzysztof Stroiński.



"Via Carpatia" to polsko-macedońsko-czeska koprodukcja. Piotr i Julia od miesięcy planowali urlop. Julia zadbała nawet o to, by ich jedyny podopieczny - żółw - mógł z nimi bezpiecznie podróżować. Niespodziewanie jednak ich plany krzyżuje matka: chce aby Piotr sprowadził do domu ojca, uchodźcę, który od kilku miesięcy przebywa w jednym z obozów dla uchodźców w Grecji. Mimo dużych wątpliwości mężczyzna decyduje się spełnić tę niecodzienną prośbę. I tak zamiast na wakacje all-inclusive małżeństwo rusza w męczącą podróż na Południe, podczas której będzie musiało odpowiedzieć sobie na kilka fundamentalnych pytań...



53. edycja festiwalu w Karlowych Warach odbędzie się w dniach 29 czerwca - 7 lipca.