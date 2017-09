Antonio Banderas zagra Pabla Picassa

Antonio Banderas wcieli się w postać Pabla Picassa w drugiej części telewizyjnej antologii "Geniusz".

Tak jak Picasso (P), Banderas (L) urodził się w Maladze /Antony Jones / Hulton Archive /Getty Images

Antonio Banderas, znany m.in. z takich superprodukcji jak "Evita", "Maska Zorro i "El Mariachi", zagra główną rolę w drugiej części telewizyjnej antologii "Geniusz", która będzie zapisem życia i twórczości Pabla Picassa, hiszpańskiego malarza, uważanego za jednego z najbardziej wpływowych i znanych artystów XX wieku. Pierwsza seria poświęcona Albertowi Eisteinowi, wyprodukowana dla stacji National Geographic, zdobyła aż dziesięć nominacji do nagród Emmy. Zdjęcia do jej nowej odsłony rozpoczną się pod koniec 2017, a premiera serialu na antenie National Geographic w 171 krajach i 45 wersjach językowych odbędzie się w 2018 roku.



"Życie Pabla Picassa fascynuje mnie od lat. Bardzo szanuję tego człowieka, który tak, jak ja pochodzi z Malagi" - powiedział Banderas. "Bardzo cieszę się, że będę mógł współpracować z kanałem National Geographic, Brianem, Ronem, Kenem i pozostałymi członkami ekipy serialu 'Geniusz', aby wspólnie z nimi przedstawić widzom historię jednego z najbardziej awangardowych malarzy naszych czasów".



"Antonio był wymarzonym kandydatem do tej roli. Podobnie jak Picasso, ma bezkompromisowe podejście do życia, dzięki czemu nada granej przez siebie postaci rys autentyczności, na czym bardzo nam zależało" - podkreślił producent Ron Howard. "Ma też wszechstronny warsztat aktorski i z pewnością w przekonujący sposób zagra genialnego i niekonwencjonalnego artystę, który będzie bohaterem drugiej serii" - dodał.

Antonio Banderas: Momenty były 1 11 Hiszpański aktor Antonio Banderas, ekranowe uosobienie latynoskiego kochanka, obchodzi 55. urodziny. Z tej okazji przypominamy najgorętsze momenty jego kinematograficznej kariery. W jednej z pierwszych kinowych ról - w "Labiryncie namiętności" (1982) Pedra Almodovara - Antonio Banderasa oglądaliśmy w niewielkim homoerotycznym epizodzie. Autor zdjęcia: Mary Evans Picture Library Źródło: East News 11

"Antonio wcielał się wcześniej w tak legendarne postacie, jak meksykański rewolucjonista Pancho Villa czy Ernesto 'Che' Guevara i każdej z nich nadał głębię i wielowymiarowość. Wierzę, że podobnie będzie z bohaterem drugiej części naszej antologii. Jestem ciekaw jego interpretacji Picassa jako wielkiego artysty i zwykłego człowieka" - dodał kolejny z producentów, Brian Grazer.



"Tak jak Picasso, Banderas urodził się w Maladze, ale na tym nie kończą się podobieństwa. Podobnie jak Pablo, Antonio ma charyzmę, temperament i nieustannie przesuwa w sztuce granice" - dodała Carolyn Bernstein, wiceprezes National Geographic i szefowa działu seriali fabularnych. "Antonio Banderas ma wszystko, czego szukaliśmy u odtwórcy tej roli i bardzo cieszymy się, że wystąpi w naszej produkcji".



Pierwszy sezon telewizyjnej antologii "Geniusz" z Geoffreyem Rushem ("Jak zostać królem", "Piraci z Karaibów") w roli Alberta Einsteina zdobył dziesięć nominacji do nagród Emmy. Była to pierwsza produkcja stacji z rekordową liczbą nominacji w takich kategoriach, jak m.in. najlepszy serial telewizyjny, najlepsza główna rola męska w serialu lub filmie telewizyjnym, najlepsza reżyseria serialu telewizyjnego. W chwili swojej premiery serial zgromadził na całym świecie rekordową widownię szacowaną na ponad 45 milionów widzów.