Antonio Banderas: Oceńcie Picassa sami

"Urodziłem się kilka bloków od miejsca, w którym przyszedł na świat Picasso" - wspomina Antonio Banderas, który w najnowszej produkcji National Geographic "Geniusz: Picasso" wciela się w postać słynnego malarza.

Antonio Banderas jako Pablo Picasso

"Kiedy po raz pierwszy widziałem jego obrazy, coś, co od początku mnie fascynowało - od kiedy miałem siedem, osiem lat i wciąż mnie zachwyca - to łatwość operowania różnymi stylami. Jest wielu doskonałych malarzy: Henri Matisse, Georges Braque, Juan Gris, jednak żaden z nich nie posiadał zdolności posługiwania się tyloma stylami i to z wielkim powodzeniem" - przyznał w rozmowie z "The Guardian" Banderas.

10-odcinkowy serial "Geniusz: Picasso" ukazuje historię malarza, określanego geniuszem sztuki XX wieku. Niewielu artystów pozostawiło po sobie tak bogaty dorobek, jak Pablo Picasso. Był on jednym z najsłynniejszych i najbardziej wpływowych artystów ostatniego stulecia, którego kariera trwała nieprzerwanie przez 80 lat. Szacuje się, że dorobek Picassa, który dożył 91. roku życia, obejmuje około 50 tysięcy prac. Jego porywczy temperament i niezwykła wena twórcza były nierozerwalnie związane z pełnym zawirowań życiem prywatnym - burzliwymi małżeństwami, licznymi romansami, zmieniającymi się sympatiami politycznymi i przelotnymi fascynacjami. Picasso nieustannie kreował siebie na nowo, wyznaczał nowe trendy w sztuce i przesuwał granice.

Buntownik - niewątpliwie na takich zasadach budował swój markowy dziś podpis, kochanek - jego życie prywatne było równie bogate, co dorobek artystyczny i... tyran.

"Jego przemoc jest często bagatelizowana lub pośrednio usprawiedliwiona" - cytuje wypowiedź jednego z krytyków "The Guardian". Sam Banderas przyznaje, że realizując obraz ukazujący czyjeś życie, należy być uczciwym, ale również ostrożnym. Sam przygotowując się do roli Picassa, rozmawiał m.in. z córką malarza. Maya Widmaier-Picasso opowiedziała o kochającym ojcu, którego słabością były kobiety, z natury był niewierny, gdy ulatywała jego fascynacja, porzucał je. Zatem uciekając od opiniowania, Banderas pozostawia widzom ocenę tego, kim i jaki był Picasso.

"Nie robimy laurki, nie gloryfikujemy Pabla Picassa. Odkrywamy wszystko to, co zdarzyło się w jego życiu. Zobaczycie wszystko. Okrucieństwo - czasami - jego zachowanie wobec kobiet" - zapewnia Banderas. Dodaje, że w tej serii pokazane są wszystkie oblicza "Midasa sztuki" - to od widza zależy ocena Picassa.