Anna Przybylska: Ruszają prace nad filmem o aktorce

W styczniu zaczną się castingi do roli Ani Przybylskiej w filmie "Gwiazda". Jak zapewnia reżyser Radosław Piwowarski, każda dziewczyna może powalczyć o główną rolę.

Anna Przybylska (1978-2014) /AKPA

Anna Przybylska odeszła dwa lata temu

- Aktorki będę szukał w styczniu, lutym. Nie będzie łatwo znaleźć odtwórczynię... - mówi "Życiu na Gorąco" Radosław Piwowarski.

Reklama

Reżyser zapewnia, że wcale nie musi to być profesjonalistka, która ukończyła szkołę teatralną lub jest jej studentką.

- Takie castingi chciałbym zorganizować w Warszawie i w Gdyni. Każdy, kto ma lustro w domu i uważa, że ma coś fajnego w sobie, będzie mile widziany. Catingi będą otwarte, publiczne, aktorskie, półaktorskie - opowiada reżyser.



Zapytany, czy rodzina aktorki ma uwagi do filmu i czy ujawni w nim sekrety, o których Anna niezbyt chętnie mówiła, odpowiada, że zawsze miał dobre stosunki z bliskimi Ani.

- Szczególnie z mamą Ani, która, była bardzo bliską jej osobą. Chcemy informować ich na bieżąco - mówi Piwowarski.

Anna Przybylska: Najsłynniejsze role 1 15 Na planie komedii romantycznej "Dlaczego nie!" (2007) Autor zdjęcia: Źródło: materiały dystrybutora 15

Anna Przybylska i Radosław Piwowarski poznali się w 1997 roku. Ania, która była wtedy licealistką z Gdyni, pojawiła się na castingu do roli Suczki w "Ciemnej stronie Wenus". Zachwyciła reżysera i z miejsca

dostała rolę. Przyjaźń między nimi trwała 17 lat, do śmierci Przybylskiej w 2014 roku. Reżyser przyznaje, że nie ma dnia, by nie myślał o Ani. Filmem chce uczcić jej pamięć.

- W dniu pogrzebu, widząc rozpacz ludzi i miłość, jaką ją darzyli, zrozumiałem, że musi powstać film. Opowieść o zwykłej-niezwykłej dziewczynie z Obłuża, która została nie tylko gwiazdą, ale też królową ludzkich serc - mówił jakiś czas temu reżyser, który dodawał, że Ania była skromną dziewczyną o dobrym sercu, dla której rodzina zawsze była na pierwszym miejscu.

Premiera filmu zaplanowana jest na 2018 rok.



IS