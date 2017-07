Anna Paquin: Sukces to moja własna zasługa

Miała zaledwie 12 lat, kiedy otrzymała Oscara za rolę w filmie Jane Campion "Fortepian". Potem została idolką nastolatek, dzięki roli w popularnym serialu "Czysta krew". Co robi teraz Anna Paquin, która 24 lipca obchodzi 35. urodziny?

Zdjęcie Anna Paquin /Michael Buckner

Kiedy w 1994 roku Gene Hackman ogłosił, że Oscara dla najlepszej aktorki drugoplanowej za rolę w filmie "Fortepian" otrzymuje Anna Paquin, na scenę weszła przestraszona dziewczynka, która nie była w stanie wydobyć z siebie słowa. Kiedy w 2009 roku Zachary Quinto i Chris Pine wykrzyknęli jej imię jako laureatki Złotego Globa za rolę w serialu "Czysta krew", oczom uczestników gali ukazała się pewna siebie, seksowna blondynka.



Anna Paquin jest drugą w historii, najmłodszą laureatką Oscara. W "Fortepianie" w reżyserii Jane Campion zgrała Florę McGrath, córkę głuchoniemej kobiety. Co ciekawe, zdobywając statuetkę dwunastolatka pokonała m.in. właśnie Holly Hunter, swoją filmową matkę, która nominowana była za drugi plan w "Firmie".

Aktorka wspomina galę wręczenia Oscarów jako przytłaczające doświadczenie, ale wdzięczna jest losowi za wyróżnienie. I chociaż sama przyznała, że Oscar otworzył przed nią drzwi do kariery, to statuetkę przez długi czas trzymała w szafie, by nie wymuszać na znajomych pochlebnych komentarzy.



Wideo Anna Paquin winning Best Supporting Actress for "The Piano"