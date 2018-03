Anna Dereszowska: Czuję się kobietą spełnioną

Anna Dereszowska dzieli się swoimi przemyśleniami na temat bycia kobietą spełnioną i szczęśliwą. Aktorka zachęca Polki, aby były dla siebie wyrozumiałe i okazały same sobie odrobinę czułości.

Anna Dereszowska na planie nowego programu "Big Music Quiz" /Andras Szilagyi /MWMedia

"Tak, czuję się kobietą spełnioną" - deklaruje Anna Dereszowska. I dodaje: "Nawet, jeśli mam gorsze dni, to myślę sobie, że dużo osiągnęłam i staram się przywołać na twarz uśmiech, do czego, szczególnie panie, zachęcam. Żebyśmy miały więcej dystansu do siebie. Żebyśmy były dla siebie lepsze. Żebyśmy kochały siebie i miały dla siebie na co dzień odrobinę czułości. Same dla siebie. Wówczas będzie się nam lepiej żyło" - mówi PAP Life jedna z najpopularniejszych polskich aktorek.



"Pełen etat w pracy, pełen etat w domu, no i trzeba jeszcze znaleźć odrobinę czasu dla partnera. To jest trudne i często bardzo frustrujące, bo nie zawsze się udaje. Ale tym bardziej zachęcam do tego, żeby mieć dla siebie wyrozumiałość. Żeby sobie powiedzieć: 'Trudno, dziś się nie udało, nie spędziłam z dziećmi tyle czasu, ile chciałam. Dziś nie przeczytałam książki, bo zasnęłam, zanim przeczytałam pierwszą stronę. Ale jestem i tak najlepszą, jaką potrafię być. Robię wszystko, co mogę, żeby być najlepszą mamą, najlepszą partnerką i najlepszym pracownikiem'" - Dereszowska motywuje Polki.

Dla aktorki najważniejszym kobiecym autorytetem w branży jest Danuta Stenka. "Niedawno miałam wielką przyjemność i zaszczyt pracy z Danusią Stenką, którą ogromnie cenię i podpatruję od wielu lat. Imponuje mi jej podejście do pracy i zawodu. Jednocześnie jest spełnioną mamą, żoną i fantastycznym człowiekiem. Niezwykle ciepłym i mądrym, uczynnym i skromnym, przy tym olbrzymim sukcesie, który osiągnęła" - przekonuje gwiazda "Lejdis".