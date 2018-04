Animocje: Nagroda dla Krzysztofa Kowalewskiego

Wybitny aktor Krzysztof Kowalewski, który użyczał swego głosu bohaterom takich animacji, jak "Rio", "Wallace i Gromit" czy "Ratatuj", odbierze podczas festiwalu Animocje nagrodę za Szczególne Osiągnięcia w Dubbingu Filmów Animowanych. Wręczenie nagrody i spotkanie z laureatem odbędzie się 9 kwietnia w Bydgoszczy.

Krzysztof Kowalewski mistrzem dubbingu filmowego 2018 AKPA

To już ósma edycja Festiwalu Filmów Animowanych Animocje, ale dopiero po raz czwarty wręczona zostanie nagroda dla Mistrzów Dubbingu. Wcześniej odebrali ją Jarosław Boberek, Joanna Jabłczyńska i Arkadiusz Jakubik. W tym roku trafi ona w ręce Krzysztofa Kowalewskiego.



Reklama

Krzysztof Kowalewski urodził się w 1937 roku w Warszawie. Jest aktorem filmowym, telewizyjnym, teatralnym i radiowym. Szerokiej publiczności znany jest głównie z licznych ról komediowych. Wielką popularność zdobył dzięki wcielaniu się w radiową postać Pana Sułka w znanym słuchowisku "Kocham pana, panie Sułku".



W kinie debiutował w wieku 23 lat w epizodycznej roli w legendarnych "Krzyżakach" (1960) Aleksandra Forda. Jego filmowy dorobek obejmuje około 120 ról w filmach i serialach telewizyjnych. Zagrał też ponad tysiąc ról w Teatrze Polskiego Radia.

Widzowie uwielbiają jego role w absurdalnych komediach Stanisława Barei "Nie ma róży bez ognia" (1974), "Brunecie wieczorową porą" (1976) , "Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz" (1978) i w kultowym "Misiu" (1981). Komediowe role kontynuował m.in. w "Złocie dezerterów" Janusza Majewskiego z 1998 roku



Wystąpił w wielu popularnych serialach - "W pustyni i w puszczy" (2001), “Graczykowie" (2001), "Szpital na perypetiach" (2001-2003), "Daleko od noszy" (2017). Dwukrotnie pojawił się u Jerzego Hoffmana w jego ekranizacjach pomnikowych dzieł Sienkiewicza. W "Potopie" (1973) zagrał Rocha Kowalskiego, żołnierza zręcznie oszukanego przez sprytnego Onufrego Zagłobę. Historia zatoczyła koło, gdy w 2000 roku, wystąpił w "Ogniem i mieczem", jako Onufry Zagłoba.

Mistrz dubbingu

Kowalewski ma ogromny dorobek dubbingowy, obejmujący kilkadziesiąt ról. Zaczynał w 1981 roku w serialu animowanym "Fortele Jonatana kota".

Potem mogliśmy go usłyszeć w filmie "Wallace i Gromit: Wściekłe gacie" (1993), "Lilo i Stich" (2002), "Zebra z klasą" (2005), "Szeregowiec Dolot" (2005), "Auta" (2006), "Ratatuj" (2007), "Piorun" (2007), "Lato Muminków" (2008), "Rio" (2011), "Siedmiu krasnoludków ratuje Śpiącą Królewnę" (2012) i innych.



Użyczył też głosu do ścieżek dźwiękowych polskich wersji gier "Assassin’s Creed" i "The Elder Scrolls V: Skyrim".



Nagrodę za osiągnięcia w Dubbingu Filmów Animowanych, Krzysztof Kowalewski odbierze 9 kwietnia, na festiwalu Animocje. Po uroczystym wręczeniu nagrody odbędzie się otwarte spotkanie z laureatem.



8. Festiwal filmów Animowanych Animocje odbędzie się w dniach 8-14 kwietnia 2018 roku, w Kinie Orzeł w Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy.