Angelina Jolie wróci do kina akcji?

​Dzieci Angeliny Jolie mocno wspierają swoją mamę w aktorskim powrocie na wielkie ekrany.

Ostatnim filmem akcji, w którym oglądaliśmy Angelinę Jolie był "Salt" z 2010 roku /materiały prasowe

42-letnia aktorka ogromną popularność zdobyła dzięki udanym występom w kinie akcji. Jolie zagrała m.in. Larę Croft w filmach z serii "Tomb Raider" (2001, 2003), pojawiła się również w pełnym napięcia obrazie "Mr. & Mrs. Smith" (2005). Po tym jednak aktorka odeszła od blockbusterowego kina atrakcji. Skupiła się bardziej na swojej karierze reżyserskiej.

Ostatnio Jolie przyznała, że jej szóstka dzieci nalega, by aktorka powróciła na ekrany w jakimś wypełnionym szybką akcją filmie. Ostatnią tego typu produkcją, w jakiej mogliśmy podziwiać Amerykankę był thriller "Salt" z 2010 roku.

"Podoba im się pomysł, żeby mama zagrała w czymś, gdzie będzie dużo akcji" - powiedziała o swoich dzieciach w wywiadzie z "Britain Daily Mail" gwiazda. - "Chcą, żeby mama się w końcu zebrała i zrobiła coś odlotowego. Trochę już minęło. Ostatni raz w filmie akcji zagrałam prawie osiem lat temu".

Szóstkę potomstwa hollywoodzkiej gwiazdy tworzą: adoptowane dzieci Maddox, Zahara i Pax oraz jej biologiczne pociechy, owoce związku z Bradem Pittem - Shiloh oraz bliźniaki Vivienne i Knox.

Złota Angelina Jolie 1 9 Ma na koncie ponad 40 kinowych i telewizyjnych ról. Z okazji 40. urodzin Angeliny Jolie (ur. 4 czerwca 1975) wybraliśmy te kreacje, za które aktorka była nominowana do prestiżowych nagród: Oscarów, Złotych Globów oraz... Złotych Malin! Nie wszyscy wiedzą, ale córka Jona Voighta pierwsze sukcesy odnosiła w telewizji. Pierwsze wyróżnienie - statuetkę Złotego Globu - otrzymała w 1998 roku za drugoplanową rolę w telewizyjnym filmie "George Wallace" - opowieści o tytułowym gubernatorze Alabamy. Aktorka wcieliła się w drugą żonę polityka - fot. Everett Collection Autor zdjęcia: Źródło: East News 9

"Ja chcę, żeby one miały coś do powiedzenia i one same też tego chcą" - tłumaczyła aktorka. - "Chciałyby polecieć do Londynu, więc może będzie okazja nakręcenia tam scen do 'Czarownicy 2'. Prawdopodobnie w styczniu".

"Wszystko zależy od nich, bo podróżujemy razem. Chyba skłaniają się ku Londynowi, ale jeszcze zobaczymy" - dodała.



Ostatni wyreżyserowany przez Jolie obraz - "Najpierw zabili mojego ojca" - zadebiutuje na platformie Netflix 17 września. Akcja filmu toczy się w Kambodży, w czasie zamordystycznych rządów Czerwonych Khmerów. Produkcja jest ekranizacją wspomnień pisarki i działaczki na rzecz praw człowieka Loung Ung. Historię śledzimy oczami małej Ung - jej rolę otrzymała Sareum Srey Moch.