Angelina Jolie o rozstaniu z Bradem Pittem: Zawsze będziemy rodziną

Angelina Jolie udzieliła emocjonalnego wywiadu dla BBC. Aktorka po raz pierwszy komentowała rozstanie ze swoim mężem Bradem Pittem.

Angelina Jolie udzieliła emocjonującego wywiadu AFP

Aktorka udzieliła wywiadu w w Kambodży, gdzie odbył się pokaz jej nowego filmu. To paradokument "First They Killed My Father" opowiadający o losach kobiety, która doświadczyła agresji ze strony armii Pol Pota - dyktatora Kambodży i przywódcy Czerwonych Khmerów.



Gwiazda odpowiedziała też na pytanie dziennikarki dotyczące rozwodu z aktorem Bradem Pittem.



"Nie chcę za wiele o tym mówić. Chcę tylko powiedzieć, że to był bardzo trudny czas. I że nadal jesteśmy rodziną. Zawsze będziemy rodziną. Przetrwamy ten trudny czas, wierzę, że to nas wzmocni, będziemy jeszcze silniejszą rodziną" - podkreślała Jolie.

Pitt i Jolie z szóstką swoich dzieci 1 7 Autor zdjęcia: Źródło: Agencja FORUM 7

Reklama

Brad Pitt był trzecim mężem Jolie. Wcześniej aktorka była związana z aktorami Jonnym Lee Millerem i Billym Bobem Thorntonem.



Jolie i Pitt poznali się na planie filmu "Pan i pani Smith" w 2003 roku. Plotkarska prasa od tego czasu twierdziła, że para ma romans. Oni sami bardzo długo twierdzili, że są jedynie "dobrymi przyjaciółmi". Oficjalnie są parą od 2004 roku, ale na ślub zdecydowali się dopiero 10 lat później. Mają sześcioro dzieci: Maddoxa, Paxa, Zaharę, Shiloh oraz bliźnięta Vivienne i Knoxa.



Angelina Jolie: Wzorowa matka 1 10 Autor zdjęcia: Źródło: Splashnews 10