Amy Schumer nie zagra Barbie

Amy Schumer nie zagra głównej roli w filmie o przygodach lalki Barbie. Amerykańska komiczka zrezygnowała z udziału w produkcji z powodu innych zobowiązań.

Amy Schumer /Mike Coppola /Getty Images

Zdjęcia do filmu o Barbie rozpocząć mają się w czerwcu. Pojawienie się na planie uniemożliwiają jednak Schumer promocyjne obowiązki związane z premierą nowej komedii "Babskie wakacje"; aktorka wystąpi również w nowym filmie Rebeki Miller “She Came to Me".

To jest jednak oficjalna wersja wydarzeń. Nie wiadomo, czy wytwórnia Sony nie zrezygnowała z usług Schumer po fali negatywnych komentarzy, które pojawiły się w internecie po ogłoszeniu nazwiska nowej Barbie.



O tym, że to Amy Schumer wcieli się w kultową lalkę w ekranowej ekranizacji przygód Barbie, amerykańskie media poinformowały w grudniu 2016. Od tego momentu gwiazda "Wykolejonej" musiała znosić zniewagi internautów, którzy uważali, że jest za gruba i za mało atrakcyjna, by wcielić się w ikoniczną bohaterkę.

Po tym, jak otrzymała nominację do nagród Grammy za komediowy album "The Girl With The Lower Back Tattoo", 35-latka opublikowała swoje zdjęcie w stroju kąpielowym dodając, że nie wstydzi się swojego wyglądu.



Schumer podziękowała również fanom za wsparcie, współczując przy okazji wszystkim internetowym trollom. Aktorka dodała, że lawina krytyki, jaka na nią spadła, utwierdziła ją tylko w przekonaniu, że jest "idealnym wyborem do roli Barbie". Według Schumer reakcja hejterów udowadnia raczej, że "coś złego dzieje się z naszą kulturą"; sama aktorka chciałaby zaś stać się przykładem dla wszystkich prześladowanych i dyskryminowanych.



Scenariusz filmu o Barbie pisze odpowiedzialna za sukces "Seksu w wielkim mieście" Jenny Bicks.



Historia skupić ma się na coraz mocniejszej pozycji kobiet i zmiennej naturze Barbie. Czasem akcji będzie współczesność, która pozwoli bohaterce na rozwój osobisty. Twórcy zakładają, że filmowa Barbie ma być kimś na kształt "współczesnej Mary Poppins".

Kinowa premiera filmu o Barbie zaplanowana jest na 29 czerwca 2018. Wciąż trwają poszukiwania reżysera projektu. Teraz producenci filmu muszą jeszcze znaleźć odtwórczynię głównej roli.



Barbie już wielokrotnie była bohaterką filmów, jednak nigdy kinowych. Trafiały one do odbiorców od razu w formie DVD.

Jako lalka, Barbie istnieje od 1959 roku. Stworzyła ją Ruth Handler. Zabawka szybko stała się symbolem popkultury. Dziś logo Barbie widoczne jest także m.in. na gadżetach, książkach, grach czy komiksach. Marka warta jest setki milionów dolarów.