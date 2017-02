"Amok": Będzie zakaz wyświetlania filmu w kinach?

Kilka dni temu pojawiły się informacje, że niektóre kina otrzymały pismo od Kancelarii Radców Prawnych wzywające do niewyświetlania zwiastuna, teaserów i innych klipów filmu Katarzyny Adamik "Amok". Co na to dystrybutor tytułu, firma Kino Świat?

Na planie filmu "Amok" / Mateusz Kościukiewicz jako Krystian Bala, fot. Witold Bączyk /materiały dystrybutora

"Kina wyświetlające obecnie zwiastun filmu 'Amok' Katarzyny Adamik i mające w planach granie go na swoich ekranach, otrzymały pismo od Kancelarii Radców Prawnych wzywające do zaniechania naruszeń dóbr osobistych osób bezpośrednio związanych ze sprawą, o której opowiada film" - napisał w swym blogu Krzysztof Spór.

Te kina, które wyświetlają zwiastun filmu "Amok", zostały wezwane do natychmiastowego usunięcia zwiastuna, teaserów i innych klipów "Amoku" z obiegu kinowego.



Poprosiliśmy w związku z tym o oficjalne stanowisko w tej sprawie dystrybutora filmu "Amok", firmę Kino Świat.



Oto treść oświadczenia, jakie Interia otrzymała w tej sprawie!

"W związku z wezwaniami kierowanymi przez adw. Joannę Lassotę - pełnomocnika Agaty Janiszewskiej oraz Urszuli i Tadeusza Janiszewskich, pod adresem kin wyświetlających zwiastun i planujących wyświetlać film pt. "Amok" w reżyserii Katarzyny Adamik, opierającymi się na zarzutach naruszenia dóbr osobistych wyżej wymienionych, informuję, że zarzuty te nie znajdują uzasadnienia.

Zarówno w filmie, jak i w komunikacji promującej film nie pojawia się imię ani nazwisko pana Dariusza Janiszewskiego. Ukazana w filmie postać ofiary jest oznaczona fikcyjnymi danymi osobowymi, zostały jej również nadane odmienne cechy co do wieku i zawodu.

Film, jak i materiały promocyjne opracowane przez Kino Świat sp. z o.o., nie podają żadnych informacji ingerujących w prywatność rodziny Janiszewskich, w szczególności jakichkolwiek informacji dotyczących życia intymnego czy stosunków rodzinnych. Wezwania kierowane przez adw. Joannę Lassotę opierają się na negatywnej ocenie faktu powstania filmu "Amok" przez rodzinę Janiszewskich. Jest to jednak ocena subiektywna, która dla ochrony dóbr osobistych i dla dopuszczalności dystrybucji filmu nie ma znaczenia decydującego.

W związku z powyższym roszczenia podnoszone przez pełnomocnika rodziny Janiszewskich uważamy za pozbawione podstaw, zaś zastosowanie się do wezwań przez kina będzie nieuzasadnione.

Jednocześnie prosimy o zgłaszanie wszelkich otrzymywanych wezwań i innych prób nacisku mających na celu zaprzestania promocji lub dystrybucji filmu "Amok".

Katarzyna Rębacka

Członek Zarządu".

Jak film "Amok" zapowiada firma Kino Świat?

"Nowy film Katarzyny Adamik został oparty na prawdziwej historii Krystiana Bali, którą żyły media na całym świecie. W wydanej w 2003 roku książce 'Amok' opisał on zbrodnię bardzo podobną do tej, o którą został później oskarżony! Sprawa Bali dała początek najgłośniejszemu procesowi poszlakowemu w historii Polski, a jej przebieg relacjonowały m.in. BBC, Guardian, New Yorker, Time, Daily Mail, The Washington Post, Der Spiegel, Le Figaro, Le Parisien i Telegraph. 'Amok' to mistrzowsko skonstruowany thriller psychologiczny, w którym przeplatają się miłość, zdrada i niepohamowana żądza; a widz od samego początku zadaje sobie pytanie - czy autor książki jest mordercą czy też stał się ofiarą własnych ambicji i nieszczęśliwego zbiegu okoliczności?".

W rolę Krystiana Bali w filmie wcielił się Mateusz Kościukiewicz. Jego żonę Zofię zagrała Zofia Wichłacz. Obok nich pojawią się, w roli policjanta, który z determinacją próbuje rozwikłać tajemnicę zobaczymy Łukasza Simlata. Partnerować mu będzie Mirosław Haniszewski, znany z obsypanego nagrodami obrazu "Jestem mordercą" oraz Jan Peszek w roli profesora Bali.

Film "Amok" ma trafić na ekrany kin 24 marca 2017 roku.

Zdjęcie Zofia Wichłacz na planie filmu "Amok", fot. Witold Bączyk / materiały dystrybutora