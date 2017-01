Amerykańska Gildia Reżyserów ogłosiła nominacje

Amerykańska Gildia Reżyserów (DGA) ogłosiła nominacje do corocznych nagród. Wśród pięciu nominowanych znaleźli się: Damien Chazelle (“La La Land”), Garth Davis (“Lion. Droga do domu”), Barry Jenkins (“Moonlight”), Kenneth Lonergan (“Manchester by the Sea”) i Denis Villeneuve (“Nowy początek”).

Zdobywca nagrody DGA najpewniej otrzyma także Oscara /Directors Guild of America /materiały prasowe

Laureata 69. edycji nagród Amerykańskiej Gildii Reżyserów poznamy 4 lutego podczas gali w hotelu Beverly Hilton.



Licząca 16 tysięcy członków Amerykańska Gildia Reżyserów pominęła w tegorocznych nominacjach m.in. Martina Scorsese (“Milczenie") i Mela Gibsona (“Przełęcz ocalonych").

Nagrody Amerykańskiej Gildii Reżyserów to wiarygodna prognoza przed Oscarami. Od 1948 roku tylko 7 laureatów nagrody DGA nie otrzymało potem statuetki Akademii dla najlepszego reżysera. Ostatnim był Benn Affleck, który w 2013 roku triumfował za reżyserię "Operacji Argo", zabrakło go jednak na liście nominowanych do Oscara.

Od ubiegłego roku Amerykańska Gildia Reżyserów przyznaje także nagrody dla najlepszego debiutanta za kamerą. O tegoroczne wyróżnienie ubiegać będą się: Garth Davis (“Lion. Droga do domu"), Tim Miller ("Deadpool"), Kelly Fremon Craig ("Edge of Seventeen"), Nate Parker (Narodziny narodu") i Dan Trachtenberg ("Cloverfield Lane 10").