Amazon wspiera "Zimną wojnę" Pawła Pawlikowskiego

​Studio Amazon zakupiło prawa do nowego filmu Pawła Pawlikowskiego zatytułowanego "Zimna wojna".

Agata Kulesza w scenie z "Zimnej wojny" /Łukasz Bąk /materiały dystrybutora

Akcja nowego obrazu Pawła Pawlikowskiego dzieje się w Polsce, Berlinie, Jugosławii i Paryżu w latach 50. i 60. ubiegłego wieku. Główni bohaterowie to Zula i Wiktor, którzy poznają się w zespole pieśni i tańca Mazurek, a potem wspólnie planują ucieczkę na Zachód. Jak twierdzą twórcy, jest to historia miłosna, w której olbrzymią rolę odgrywa muzyka - tu występująca w formie jazzu, francuskich piosenek i polskiej muzyki ludowej.

W filmie w głównych rolach zobaczymy Joannę Kulig i Tomasza Kota, a na drugim planie także Agatę Kuleszę, Borysa Szyca, Adama Woronowicza, Adama Ferencego i Adama Szyszkowskiego. Scenariusz powstał na skutek współpracy Pawlikowskiego ze zmarłym kilka dni temu polskim dramaturgiem i scenarzystą Januszem Głowackim. Za czarno-białe zdjęcia odpowiedzialny jest nominowany do Oscara za "Idę" Łukasz Żal. "Zimna wojna" powstała w wyniku koprodukcji polsko-francusko-brytyjskiej.

Teraz prawa do obrazu zakupiło studio Amazon. Wytwórnia posiada własną platformę streamingową z bogatą ofertą serialową i filmową, co z pewnością ułatwi Pawlikowskiemu prowadzenie kampanii reklamowej swojej produkcji. Amazon już od pewnego czasu prowadzi strategię kupowania niezależnych obrazów od uznanych autorów. Studio posiada prawa do m.in. nagrodzonych Oscarami "Manchester by the Sea" Kennetha Lonergana oraz "Klienta" Asghara Farhadi. Wytwórnia z pewnością liczy na kolejny artystyczny sukces. Biorąc pod uwagę ostatni film Pawlikowskiego - także nagrodzoną Oscarem "Idę" - te plany mogą się już niedługo ziścić.

Premiera "Zimnej wojny" przewidywana jest na 2018 rok.