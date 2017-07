Alicja Bachleda-Curuś i Michał Żebrowski o filmie "Pan Tadeusz"

"Na castingu były trzy tysiące dziewczyn w białych sukienkach i z wiankami" - Alicja Bachleda-Curuś i Michał Żebrowski wspominają pracę na planie filmu Andrzeja Wajdy "Pan Tadeusz".

Jeden z kinowych hitów wszech czasów, ponad sześć milionów sprzedanych biletów, w obsadzie największe gwiazdy: Daniel Olbrychski, Andrzej Seweryn, Grażyna Szapołowska, Bogusław Linda, Krzysztof Kolberger, Marek Kondrat.

O filmie Andrzeja Wajdy "Pan Tadeusz" było głośno na długo przed premierą jesienią 1999 roku. Teraz film został teraz odnowiony cyfrowo, a na specjalny pokaz w Krakowie przyjechali odtwórcy głównych ról. Jak początki swojej kariery w tym właśnie filmie wspomina Alicja Bachleda-Curuś?

"Na castingu były trzy tysiące dziewczyn w białych sukienkach, z wiankami na głowie" - powiedziała. Jak pracowało jej się z Andrzejem Wajdą? "Miał do nas duże zaufanie, nawet do mnie, choć było to jedno z moich pierwszych doświadczeń" - powiedziała aktorka.

"Byłem bardzo spięty i przejęty" - przyznaje Michał Żebrowski.