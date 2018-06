Al Pacino i inne gwiazdy w nowym filmie Quentina Tarantino!

W nowym filmie Quentina Tarantino, zatytułowanym "Once Upon a Time in Hollywood", zobaczymy m.in. Brada Pitta i Leonardo Di Caprio, ale to nie koniec intrygujących wiadomości.

Quentin Tarantino pracuje nad nowym filmem AFP

Quentin Tarantino szykuje dla swych fanów kolejną kinową ucztę.

Poza Bradem Pittem i Leonardo Di Caprio, w filmie "Once Upon a Time in Hollywood" wystąpi również hollywoodzka legenda Al Pacino - to będzie jego pierwsza współpraca z reżyserem "Wściekłych psów" i "Bękartów wojny".

Do obsady filmu Tarantino dołączyli także: Burt Reynolds, Margot Robbie, Dakota Fanning oraz Luke Perry i Damian Lewis.

Szczegóły fabuły owiane są tajemnicą, wiadomo jednak, że akcja toczyć się będzie pod koniec lat sześćdziesiątych XX wieku w Hollywood, a tłem historii będą brutalne morderstwa sekty Charlesa Mansona, w tym zabójstwo Sharon Tate, żony Romana Polańskiego, oraz ich przyjaciół.

Tarantino podkreśla, że jego nowe dzieło nie będzie filmem biograficznym. Jak informuje "Variety", głównym bohaterem obrazu ma być aktor, który chce zrobić wielką karierę w Hollywood. Morderstwo Sharon Tate i jej przyjaciół ma być wplecione w fabułę, a struktura filmu ma przypominać "Pulp Fiction".

Premiera filmu "Once Upon a Time in Hollywood" wyznaczona jest na 9 sierpnia 2019 roku.