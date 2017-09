Agata Kulesza i "Moje córki krowy" z nagrodami w Chinach

Agata Kulesza otrzymała nagrodę w kategorii najlepsza aktorka zagraniczna, a film Kingi Dębskiej "Moje córki krowy" zdobył nagrodę publiczności na 26. festiwalu Golden Rooster and Hundred Flowers, który odbywał się w chińskiej miejscowości Hohhot. Stowarzyszenie Filmowców Polskich od lat współpracuje z Chińskim Stowarzyszeniem Filmowców, rekomendując polskie filmy do udziału w festiwalu Golden Rooster and Hundred Flowers.

Agata Kulesza w scenie z filmu "Moje córki krowy" /materiały dystrybutora

"Moje córki krowy" to wzruszająca i zabawna historia dwóch sióstr, które postawione w trudnej sytuacji życiowej zmuszone są współdziałać, mimo wzajemnej niechęci. W rolach głównych zobaczymy Agatę Kuleszę, Gabrielę Muskałę i Mariana Dziędziela. Kinga Dębska odbierając nagrodę, zadedykowała ją wszystkim, którzy zmagają się z chorobą i odejściem rodziców.

Organizowany przez Chińskie Stowarzyszenie Filmowców, festiwal i nagrody filmowe Golden Rooster and Hundred Flowers to jedna z największych imprez na kontynencie azjatyckim. W programie festiwalu znajdują się prezentacje filmów chińskich oraz pokazy wybranych, międzynarodowych produkcji. Festiwal Golder Rooster and Hundred Flowers to tzw. festiwal "latający", czyli każdego roku odbywa się w innym mieście. Tegoroczna jego edycja odbywa się w mieście Hohhot.

Polacy już wielokrotnie byli nagradzani podczas festiwalu Golden Rooster and Hundred Flowers, m.in. Joanna Kos-Krauze i Krzysztof Krauze za "Plac Zbawiciela", Jan Jakub Kolski za "Wenecję", Grażyna Wolszczak - za rolę w filmie "Ja wam pokażę!" (2007), Jacek Bromski za reżyserię "U Pana Boga za miedzą" (2009), Ewa Wiśniewska za rolę w filmie Jerzego Domaradzkiego "Piąta pora roku" (2013), Jan Komasa za "Miasto 44" (2015) i Andrzej Chyra za rolę w filmie Jacka Lusińskiego "Carte blanche (2015) czy Jerzy Skolimowski za reżyserię filmu "11 minut" (2016).

Stowarzyszenie Filmowców Polskich od lat współpracuje z Chińskim Stowarzyszeniem Filmowców, rekomendując polskie filmy do udziału w festiwalu Golden Rooster and Hundred Flowers. Gala zamknięcia 26. Golden Rooster and Hundred Flowers Film Festival odbyła się 15 września.