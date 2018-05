58. Krakowski Festiwal Filmowy otwarty

Uroczystą galą w kinie Kijów.Centrum i projekcją filmu dokumentalnego "Koncert na dwoje" Tomasza Drozdowicza rozpoczął się w niedzielę, 27 maja, wieczorem 58. Krakowski Festiwal Filmowy.

Podczas otwarcia festiwalu członkowie jury unieśli kartki z napisem #SaveOlegSentsov /materiały prasowe

W oficjalnym otwarciu, któremu przewodził dyrektor festiwalu Krzysztof Gierat, wziął udział Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski oraz przedstawiciele świata filmu z całego świata.

Reklama

"Proszę pamiętać, że Krzysztof Kieślowski, Andrzej Fidyk, Marcel Łoziński zaczynali na tym festiwalu. Tu zaczynało wielu twórców filmów animowanych, na czele ze Zbigniewem Rybczyńskim, laureatem Oscara. To naprawdę wielki i piękny festiwal" - podkreślał prezydent Jacek Majchrowski na rozpoczęciu ceremonii.

W ciągu 8 festiwalowych dni widzowie będą mieli okazję obejrzeć w 4 konkursach i 12 sekcjach pozakonkursowych ponad 200 filmów z Polski i z całego świata, w większości pokazywanych w naszym kraju po raz pierwszy. Konkursowe filmy oceniać będzie międzynarodowe Jury, które w pełnym składzie stawiło się na ceremonię.

Członkowie jury, we wzruszającym geście solidarności, unieśli kartki z napisem #SaveOlegSentsov. Oleg Sencow, ukraiński reżyser skazany na 20 lat łagru przez rosyjski sąd, 14 dni temu dokonał dramatycznego aktu rozpoczęcia trwającego do dzisiaj protestu głodowego. Polska Akademia Filmowa symbolicznie objęła opieką Sencowa podczas ubiegłorocznego Festiwalu, inicjując działania międzynarodowe i apelując publicznie do władz rosyjskich.

Zdjęcie W oficjalnym otwarciu festiwalu wziął udział Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski / materiały prasowe

Przyjętą gromkimi brawami projekcję dokumentu "Koncert na dwoje", który podczas gali otwarcia Festiwalu miał swoją premierę światową, poprzedziło spotkanie z twórcami oraz bohaterami filmu, Jerzym i Ewą Maksymiukami. Krakowska publiczność będzie miała okazję ponownie obejrzeć film 30 maja o 11:00 w Kinie Pod Baranami oraz o godz. 15.00 w kinie Mikro.

Niespodzianką dla publiczności zgromadzonej w kinie Kijów.Centrum był mini recital fortepianowy w wykonaniu samego Mistrza, Jerzego Maksymiuka.

Pełny program imprezy znajduje się na oficjalnej stronie Krakowskiego Festiwalu Filmowego.



58. Krakowski Festiwal Filmowy odbywa się w dniach 27 maja - 3 czerwca 2018 roku.