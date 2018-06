54-letnia Brigitte Nielsen jest w ciąży

54-letnia aktorka Brigitte Nielsen, gwiazda filmów "Czerwona Sonja" i "Kobra", jest w ciąży. Dunka pochwaliła się radosną nowiną na Instagramie.

To pierwsze wspólne dziecko Nielsen i 39-letniego włoskiego producenta telewizyjnego Mattię Dessiego, którego duńska gwiazda poślubiła w 2006 roku



Nielsen ma czwórkę dzieci z poprzednich związków: 34-letniego syna Juliana, którego ojcem jest Kasper Winding; 28-letniego Killian Marcusa - owoc romansu z Markiem Gastineau; oraz 25-letniego Douglasa i młodszego o dwa lata Roula z małżeństwa z Raoulem Meyerem.

Nielsen była pięciokrotnie zamężna. W 1985 roku zaręczyła się z Arnoldem Schwarzeneggerem, ale do ich ślubu nie doszło. Wyszła za to za mąż za Sylvestra Stallone'a - ich małżeństwo przetrwało półtora roku (od 15 grudnia 1985 do 13 lipca 1987).



Duńska aktorka, modelka, prezenterka i piosenkarka była w latach 80. XX wieku prawdziwą gwiazdą kina.

Przyszła na świat 15 lipca 1963 roku w Rodovre, na przedmieściach Kopenhagi. Po ukończeniu szkoły średniej w wieku 16 lat pozostawiła rodzinę i wyjechała do Włoch, by rozpocząć karierę modelki dla najbardziej prestiżowa na świecie agencji Elite Models.

Pracowała między innymi z takimi projektantami, jak Giorgio Armani, Gianni Versace i Gianfranco Ferré. Była ozdobą światowych wybiegów w Rzymie, Mediolanie, Nowym Jorku, Paryżu i Berlinie.

Na jej zdjęcia trafił włoski producent filmowy Dino de Laurentiis, szukający partnerki dla Arnolda Schwarzeneggera do baśni kostiumowej "Czerwona Sonja" (1984), gdzie zadebiutowała jako tytułowa bohaterka kobieta-wojownik. Jednak krytycy nie byli zachwyceni jej talentem aktorskim, przyznając je Złotą Malinę dla Najgorszej Gwiazdy i nominację dla Najgorszej Aktorki.

W 1985 roku wyszła za mąż za Sylvestra Stallone'a, który zaangażował ją do roli Ludmiły Vobet Drago, żony sowieckiego boksera, w swoim filmie "Rocky IV" (1985). Za tę krerację również aktorkę nominowano do Złotej Maliny. U boku męża wystąpiła również jako prześladowana przez seryjnego mordercę modelka Ingrid w filmie "Kobra" (1986, na zdjęciu) i po raz kolejny otrzymała nominację do Złotej Maliny.

W kolejnych latach znalazła się w obsadzie filmów: "Gliniarz z Beverly Hills II" (1987), "Domino" (1988, na zdjęciu), "Bye Bye Baby" (1988, jeszcze jedna nominacja do Złotej Maliny). Nagrała też kilka piosenek na płytę "Everybody Tells a Story", a jedna z nich "Body Next to Body" w duecie z austriackim piosenkarzem Falco stała się przebojem.

Pomimo tych filmowych niepowodzeń, była jednak gwiazdą kina końca lat 80. Widzowie lubili jej role kobiet heroicznych, wyrachowanych i żądnych władzy, jak Czarna Wiedźma z serii włoskich baśni telewizyjnych "Fantaghiro" (1992-1994).