"53 wojny": Magdalena Popławska żoną korespondenta wojennego

19 października na ekrany polskich kin trafi film "53 wojny". Dystrybutor obrazu udostępnił właśnie teledysk do piosenki "Superstar" w wykonaniu Natalii Fiedorczuk, w którym znalazły się fragmenty produkcji Ewy Bukowksiej.

Magdalena Popławska na plakacie filmu "53 wojny" /materiały dystrybutora

W minioną sobotę na Festiwalu "Młodzi i film" w Koszalinie Magdalena Popławska za kreację w tym filmie otrzymała Jantara w kategorii najlepsza rola kobieca. Reżyserka filmu Ewa Bukowska została wyróżniona laurem za najlepszy film przez Jury Młodzieżowe. Międzynarodowa premiera "53 wojen" odbędzie się już za kilka dni podczas 53. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Karlowych Warach, gdzie film znalazł się w konkursie East of the West.



W teledysku do piosenki "Superstar" w wykonaniu Natalii Fiedorczuk zobaczymy Magdalenę Popławską i sceny z filmu. Utwór to cover piosenki, którą wcześniej wykonywali tacy twórcy, jak Carpenters, Usher, Sonic Youth, czy Diana Krall.



Wideo Natalia Fiedorczuk - "Superstar" z filmu "53 wojny"

W minionym tygodniu odbyły się pierwsze pokazy festiwalowe "53 wojen" w Polsce podczas Festiwalu Debiutów Filmowych "Młodzi i Film". Film został świetny przyjęty. Magdalena Popławska została nagrodzona Jantarem za najlepszą rolę kobiecą, zaś Ewa Bukowska odebrała nagrodę za najlepszy film od Jury Młodzieżowego. Uzasadnienie: "Za autentyczność i bogactwo wykorzystania filmowych środków; wybitne aktorstwo i mistrzowskie operowanie ścieżką dźwiękową oraz wiarygodne ukazanie zmagań jednostki na frontach zewnętrznych i wewnętrznych wojen".

W Karlowych Warach "53 wojny" znalazły się w konkursie "East Of the West". To sekcja międzynarodowa pierwszych i drugich filmów z Europy Centralnej i Wschodniej, Bałkanów, Grecji, krajów byłego Związku Radzieckiego i Azji Wschodniej prezentowanych jako światowe, międzynarodowe lub europejskie premiery. Dla "53 wojen" będzie to premiera międzynarodowa. Pokazy odbędą się 1, 2 i 4 lipca.

Film Ewy Bukowskiej to historia inspirowana prawdziwymi wydarzeniami. Anka i Witek są kochającym się małżeństwem. On jest korespondentem wojennym, który większość roku spędza na wojnie. Ona nieustannie czeka, aż mąż wróci do domu. Anka stara się żyć normalnie, jednak niepewność o życie Witka coraz bardziej zatruwa jej rzeczywistość. Gdy on po raz kolejny wyjeżdża w rejony objęte wojną, ona zaczyna szykować się na najgorsze...

Oprócz Magdaleny Popławskiej i Michała Żurawskiego na ekranie zobaczymy Kingę Preis, Dorotę Kolak i Krzysztofa Stroińskiego. Autorem zdjęć jest operator Tomasz Naumiuk, dwukrotnie nagrodzony podczas Festiwalu Młodzi i Film w Koszalinie ("Amok", "Disco Polo"). Za montaż odpowiada Agnieszka Glińska (m.in. "Atak paniki", "Komunia", "11 minut", "Jeziorak", "Polskie gówno", "Yuma"). Producentem filmu jest Studio Munka-SFP, które ma na swoim koncie takie filmy, jak "Lęk wysokości", "Królewicz Olch", czy głośna "Cicha Noc".

Scenariusz do filmu powstał na motywach książki Grażyny Jagielskiej "Miłość z kamienia. Życia z korespondentem wojennym".

Do polskich kin "53 wojny" trafią 19 października.