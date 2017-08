50 filmów na 8. Festiwalu Krytyków Sztuki Filmowej

Ponad 50 filmów, a także warsztaty branżowe i spotkania z twórcami znalazły się w programie 8. Festiwalu Krytyków Sztuki Filmowej Kamera Akcja organizowanego w Łodzi w październiku. Widzowie obejrzą tytuły pokazywane na tegorocznych festiwalach m.in. w Cannes i Berlinie.

Podczas festiwalu przypomniane zostaną pierwsze filmy Denisa Villeneuve'a, m.in. Maelström /materiały prasowe

"Przygotowania do kolejnego Festiwalu Kamera Akcja rozpoczęły się zaraz po zamknięciu jego poprzedniej edycji - śledzimy najważniejsze wydarzenia filmowe, które rozbudzają emocje w branży filmowej, programujemy sekcje składające się z najgorętszych tytułów festiwali w Cannes, Berlinie czy Wenecji" - podkreślił organizator imprezy Przemysław Glajzner.

Na konferencji w czwartek, 24 sierpnia, organizatorzy Festiwalu Kamera Akcja zapowiedzieli najciekawsze wydarzenia tegorocznej edycji. Bohaterem sekcji retrospektywnej będzie kanadyjski reżyser Denis Villeneuve.

"To jeden z najbardziej rozchwytywanych współczesnych twórców w Hollywood, wymieniany m.in. w kontekście nowej produkcji o Jamesie Bondzie. My pokażemy jego filmy dotąd niepokazywane w Polsce - 'Politechnika', 'Maelström', debiutancki '32 sierpień na ziemi'. To kino psychodeliczne i kontrowersyjne, zajmujące się psychologią postaci. Idealnie wpisuje się w klimat Festiwalu, który chce motywować widzów do dyskusji" - zaznaczył Glajzner.

Z kolei twórczość Piotra Stasika, zaprezentowana w ramach innej sekcji, ma stać się zarzewiem dyskusji o dokumencie kreacyjnym, czyli gatunku łączącym klasyczne kino dokumentalne z fabułą.

"To autor wielokrotnie nagradzany, ma na koncie ponad 20 nagród na międzynarodowych festiwalach. Pokażemy m.in. nominowany dwa lata temu do Europejskiej Nagrody Filmowej '21 x Nowy Jork' oraz najnowszą produkcję 'Opera o Polsce'. To dokument w formie kolażu skomponowanego z materiałów archiwalnych i współczesnych, doniesień prasowych, ogłoszeń, fragmentów przemówień, pokazujący różne przejawy polskości" - wyjaśnił Glajzner.

Festiwal Kamera Akcja to forum, na którym szczególną wagę przywiązuje się do opinii krytyków filmowych i dziennikarzy. Ich zdanie zaważyło na selekcji filmów, które pokazane zostaną m.in. w ramach sekcji "Krytyczne premiery" i "Głos krytyków".

Podczas festiwalu, odbywającego się od 19 do 22 października, przyznane zostaną trzy nagrody - w konkursie etiud i animacji, a także w kategoriach "Krytyk pisze" i "Krytyk mówi".

W ubiegłym roku popularnością wśród festiwalowej publiczności cieszyły się spotkania "Aktor a krytyk", podczas których Łukasz Maciejewski rozmawiał z Martą Nieradkiewicz i Bartłomiejem Topą. Ten cykl będzie kontynuowany także w czasie ósmej edycji.

8. Festiwal Krytyków Sztuki Filmowej Kamera Akcja, organizowany w Łódzkim Domu Kultury i Kinie Szkoły Filmowej, jest współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Łodzi, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.