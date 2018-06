37. Festiwal Młodzi i Film: Wielki Jantar dla Normana Leto za film "Photon"

Norman Leto za swój pełnometrażowy debiutów fabularnych "Photon" otrzymał Wielkiego Jantara 37. Festiwalu Młodzi i Film w Koszalinie. Jurorzy nagrodzili także Pawła Maślonę za film "Atak paniki" i Jagodę Szelc, reżyserką filmu "Wieża. Jasny dzień."

Norman Leto - laureat Wielkiego Jantara 2018, fot. Borys Skrzyński /materiały prasowe

Jury Konkursu Pełnometrażowych Debiutów Fabularnych pod przewodnictwem Xawerego Żuławskiego uznał, że Norman Leto w swoich filmie "Photon" pokazuje "rozmach i oryginalną wizję zrealizowaną bez kompleksów, dzięki której po wyjściu z kina czujemy się wzbogaceni".

Reklama

Nagrodę imienia Stanisława Różewicza za reżyserię otrzymał Paweł Maślona, reżyser "Ataku paniki", za finezyjne panowanie nad wielowątkową opowieścią, która wzrusza, bawi i przeraża".

Z kolei Jantar 2018 za scenariusz powędrował do Jagody Szelc - reżyserki i scenarzystki filmu "Wieża. Jasny dzień". Zdaniem jurorów jest to scenariusz, "dzięki któremu powstał najbardziej tajemniczy i kontrowersyjny film tego festiwalu".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Wieża. Jasny dzień" [trailer] materiały dystrybutora

Nagrody aktorskie za najlepszą rolę kobiecą i męską trafiły do Magdaleny Popławskiej - za rolę w filmie "53 wojny" oraz Grzegorza Damięckiego za "Podatek od miłości". Odkryciem aktorskim okrzyknięto Bartłomieja Kotschedoffa za rolę w filmie "Atak paniki".



Kompozytor Radzimir Dębski otrzymał Jantara 2018 za muzykę do debiutu Pawła Maślony. Z kolei Jantarem za zdjęcia nagrodzono Łukasza Gutta - autora zdjęć do filmu "Serce miłości".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Atak paniki" [trailer] materiały dystrybutora

Jury Młodzieżowe najlepszym filmem uznało "53 wojny" Ewy Bukowskiej, z kolei Nagroda Dziennikarzy powędrowała do Pawła Maślony. Publiczność koszalińska uznała, że Nagroda Publiczności powinna trafić do "Podatku od miłości" Bartłomieja Ignaciuka.

W Konkursie Krótkometrażowych Debiutów Filmowych Jantara 2018 za najlepszy film fabularnych otrzymał Jakub Radej za film "Sweet Home Czyżewo", za najlepszy film dokumentalny Natalia Koniarz i Stanisława Cuske za "Tamę", z kolei najlepszym filmem animowanym uznano "Błoto" Alicji Błaszczyńskiej.

Adam Suzin za zdjęcia do filmu "Drżenia" Dariusza Bodzaka odebrał Jantara 2018 za najlepsze zdjęcia oraz Nagrodę Heliograf Rental House z przeznaczeniem na sprzęt zdjęciowy i oświetleniowy do kolejnego filmu, a montażystka Izabela Pająk otrzymała Jantara 2018 za montaż filmu "Pisze do Ciebie, kochanie" w reż. Magdaleny Szymków.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Podatek od miłości" [trailer 2] materiały dystrybutora

Jurorzy pod przewodnictwem Anny Jadowskiej wręczyli także trzy wyróżnienia: Katarzynie Ewie Żak za dokument "Świat Marysi", Zuzannie Stach za animację "Wyspa" oraz Sebastianowi Weberowi za dokument "Gość".

Nagroda marki dr Irena Eris za odkrycie reżyserskie trafiła do Emi Buchwald za film "Heimat". Reżyserka odebrała również Nagrodę Dziennikarzy dla najlepszego filmu krótkometrażowego. Telewizja Canal+ przyznała trzy nagrody: Maciejowi Kawalskiemu za film "Atlas", Filipowi Drzewieckiemu za "Odprawę" oraz Zuzannie Stach za "Wyspę". Nagroda Specjalny Legalnej Kultury trafiła do Michała Hortysia za film "Siostry".

O nagrody w Konkursie Pełnometrażowych Debiutów Fabularnych walczyło 11 tytułów, z kolei w Konkursie Krótkometrażowych Debiutów Filmowych 52 tytuły: 20 fabuł, 20 dokumentów i 12 animacji.