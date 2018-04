300 tysięcy złotych dla polskiego kina

Czym żyje polskie kino? Co interesuje reżyserki i reżyserów? Jak na polskie produkcje spojrzy Międzynarodowe Jury, które oceni 10 filmów w Konkursie Polskim 11.Netia Off Camera? Do kogo trafi nagroda Kulczyk Foundation, czyli 300 tysięcy złotych przekonamy się już 5 maja.

Robert Gliński w swoim filmie "Czuwaj" opowiada historię konfrontacji dwóch grup młodzieży. Lekcja odpowiedzialności i tolerancji przeradza się w twardą walkę o przywództwo. Wiara w szlachetne ideały zostaje zestawiona z brutalnym prawem silniejszego. Relacje między młodymi ludźmi stają się napięte. Odizolowani od zewnętrznego świata, nastoletni bohaterowie ujawniają swoje szokujące oblicza.



Reżyserski debiut Pawła Maślony to nieco absurdalna i gorzka komedia. Zwykli ludzie wpadają w wir zdarzeń, które radykalnie zmienią ich życie. "Atak paniki" imponuje dopracowanym w najdrobniejszym szczególe scenariuszem. W tej materii młody reżyser miał zresztą większe doświadczenie, pisząc przed kilkoma laty razem z Marcinem Wroną skrypt do "Demona". Mocna strona filmu to świetne role, czasem będące zaprzeczeniem aktorskiego wizerunku bohaterów.

Bohaterką nowego filmu Anny Jadowskiej jest mieszkająca na wsi młoda mężatka Ewa (znakomita rola Marty Nieradkiewicz). Ma na swojej głowie wychowanie dwójki dzieci i prowadzenie domu. Wielomiesięczna rozłąka z mężem skutkuje romansem samotnej kobiety z nastoletnim, zakochanym w niej chłopakiem. Annie Jadowskiej udało się w "Dzikich różach" stworzyć przekonujące studium kobiety, która musi stawić czoła ambiwalencji macierzyństwa, ale i skonfrontować się z nieprzychylnie nastawioną wiejską społecznością.

"Serce miłości" Łukasza Rondudy historia związku artystów - Zuzanny Bartoszek i Wojtka Bąkowskiego, w którym sztuka i miłość bez przerwy się przenikają. Ona - poetka przed debiutem i On - uznany artysta wizualny i muzyk. Kochają się, ale i konkurują. Jak skończy się walka o autonomię twórczą i osobistą? "Serce miłości" to wypełniona muzyką opowieść o miłości opartej na dominacji i podległości i poszukiwaniu równowagi.



Grupa oddanych przyjaciół miała od dzieciństwa wielkie marzenie. Chcieli wstrząsnąć polską sceną metalową, gromadząc na koncertach tłumy, a wszystko pod szyldem zespołu o nazwie Exterminator. Czas jednak pokazał, że młodzieńcze ambicje niewiele mają wspólnego z prawdziwym życiem. "Gotowi na wszystko. Exterminator" w reżyserii Michała Rogalskiego opowiada o nieco sentymentalnej podróży za utraconą młodością. Kasety magnetofonowe, oglądanie serialu "Alf", małe sklepy komputerowe. To tylko niektóre elementy tej zabawnej, ludzkiej komedii, pełnej ciepłego humoru, ale i potrafiącej porządnie wzruszyć.



Konkurs Polskich Filmów Fabularnych realizowany jest w ramach projektu "Obraz świata / Świat w obrazach". 11. Międzynarodowy Festiwal Kina Niezależnego Netia Off Camera zaczyna się w Krakowie już 27 kwietnia.