2016 w kinie: Zaskakujące sceny

W 2016 roku widzowie byli wielokrotnie raczeni scenami zaskakującymi, niezręcznymi lub żenującymi. Raz wybuchali nagłym śmiechem lub piszczeli z zachwytu, innym razem chcieli zapaść się pod ziemię. Oto nasze subiektywne zestawienie scen, które zaskoczyły widzów - zarówno w pozytywny, jak i negatywny sposób.

Zdjęcie Niedźwiedzica konta "boski Leo". Zwycięzca mógł być tylko jeden! /materiały prasowe

"Zjawa": Leonardo DiCaprio kontra niedźwiedź

W pewnym sensie trudno mówić w tym przypadku o niespodziance. Scena walki głównego bohatera "Zjawy" z niedźwiedzicą była tą najczęściej przywoływaną podczas promocji filmu. Krótkie urywki z klipów nie mogły jednak nawet w najmniejszym stopniu oddać brutalności pojedynku ukazanego w jednym długim ujęciu. Gdy niedźwiedź kolejny raz miota DiCaprio po ekranie, wszyscy zapominają na moment, że to początek filmu i bohater musi wygrać i przeżyć to starcie. Jeśli któraś scena pomogła "Zjawie" w zdobyciu Oscarów za reżyserię i zdjęcia, to niewątpliwie była to właśnie ta.