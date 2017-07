17 filmów powalczy o Złote Lwy w Gdyni

17 filmów powalczy w tym roku o Złote Lwy Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Osiem z nich to dzieła debiutantów.

O Złote Lwy powalczy w tym roku 17 filmów /Wojciech Stróżyk /Reporter

W konkursie tegorocznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni znalazło się pięć filmów znanych już z ekranów kin: "Amok" Katarzyny Adamik, "Pokot" Agnieszki Holland, "Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej" Marii Sadowskiej, "Volta" Juliusza Machulskiego i "Wyklęty" Konrada Łęckiego.

Zdjęcie Matka i córka: Agnieszka Holland i Katarzyna Holland będą rywalizowały o Złote Lwy / AFP

Reklama

Pozostałe 12 tytułów będzie miało w Gdyni polska premierę, aż siedem z nich to dzieła debiutantów: "Atak paniki" Pawła Maślony, "Catalina" Denijala Hasanovicia, "Cicha noc" Piotra Domalewskiego, "Reakcja łańcuchowa" Jakuba Pączka, animowany "Twój Vincent" Doroty Kobieli, "Wieża. Jasny Dzień" Jagody Szelc i "Zgoda" Macieja Sobieszczańskiego.

Listę konkursowych filmów uzupełniają: "Człowiek z magicznym pudełkiem" Bodo Koxa, "Czuwaj" Roberta Glińskiego, "Najlepszy" Łukasza Palkowskiego, "Pomiędzy słowami" Urszuli Antoniak i "Ptaki śpiewają w Kigali" Joanny Kos-Krauze, Krzysztofa Krauzego.



"Najlepszy" Jakub Gierszał 1 8 "Najlepszy" w reżyserii Łukasza Palkowskiego to film opowiadający o sportowcu, który zachwycił świat, a który w Polsce wciąż pozostaje osobą prawie nieznaną. W 1990 roku w Alabamie Jerzy Górski zdobył tytuł mistrza na dystansie Double Ironman z doskonałym czasem 24 godziny 47 minut i 46 sekund. Wcześniej przez wiele lat był uzależniony od narkotyków, zaliczył wiele życiowych upadków. W tytułowej roli zobaczymy Jakuba Gierszała. Autor zdjęcia: Robert Pałka Źródło: materiały dystrybutora 8

W czwartek poznaliśmy również listę filmów, które zakwalifikowały się do konkursu Inne Spojrzenie. O Złotego Pazura powalczy osiem tytułów: "Dzikie róże" Anny Jadowskiej, ""Dziura w głowie" Piotra Subbotki, "Niewidzialne" Pawła Sali, Photon" Normana Leto, "Szatan kazał tańczyć" Katarzyny Rosłaniec, "Tarapaty" Marty Karwowskiej, "Theatrum Magicum" Marcina Giżyckiego i "TodMachine" Bogusława Kornasia.

- W dotychczasowym, dość powszechnym rozumieniu sekcja Inne Spojrzenie obejmowała filmy eksperymentujące, odmienne formalnie, często "galeryjne", z naciskiem na odmienność i nowatorstwo. Postanowiliśmy rozszerzyć tę formułę - mówi Wojciech Marczewski, przewodniczący Rady Programowej Festiwalu.



- Już w samym pojęciu "Inne Spojrzenie" kryje się indywidualny, odmienny od powszechnie akceptowanego punkt widzenia autora (autorów) na skomplikowaną, wielowątkową rzeczywistość. Czasami prowadzi to do łamania uznanych norm gatunkowych, czasami do skrajnie osobistego opisu świata, czasami łączy je w nową, odkrywczą całość. Poszukiwania te mają głęboki sens, a czasami wytyczają nowe drogi w sztuce, jak i w rozpoznawaniu rzeczywistości. Zmieniają nawyki i przyzwyczajenia widzów, stają się inspiracją dla innych twórców - podkreślił Marczewski.



- Pragnęlibyśmy, by sekcja ta (podobnie jak Un Certain Regard w Cannes) stanowiła szeroki przekrój interesujących formalnie i tematycznie nowych propozycji filmowych. Dlatego też pozwalamy sobie zaprezentować w tegorocznym zestawie zarówno interesujące naszym zdaniem filmy fabularne, eksperymentalne, popularno-naukowe, jak również aktorski film dla dzieci. Ten ostatni gatunek filmowy niestety zanika, a jest szalenie potrzebny naszej kinematografii. Warto go wspierać! - dodał Marczewski.



42. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni odbędzie się w dniach 18-23 września 2017.