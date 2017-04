10.Netia Off Camera: Kusturica na otwarcie

Koncert BUSLAVA oraz pokaz filmu "Na mlecznej drodze" w reżyserii Emira Kusturicy rozpoczną 28 kwietnia 10. edycję festiwalu Netia Off Camera. Święto kina niezależnego potrwa w Krakowie do 7 maja.

Kadr z filmu "Na mlecznej drodze" /materiały prasowe

Charakterystyczny, nieco przerysowany świat przedstawiony, absurd i groteska przechodzące w melancholię, organiczny związek z naturą. Tak Emir Kusturica przez lata zwykł kreślić swoją filmową rzeczywistość, mocno naznaczoną wojenną traumą. Konflikt zbrojny na Bałkanach stanowi także tło "Na mlecznej drodze", oryginalnej historii miłości skazywanej na porażkę. Film to wzruszająca baśń, w której wprawną rękę Kusturicy rozpoznać można już po pierwszych kadrach. To piękny filmowy powrót jednego z najbardziej wyrazistych autorów kina europejskiego po kilku latach artystycznego milczenia.



W programie 10.Netia Off Camera znalazły się cztery nowe sekcje: "Silna płeć", "Przyszłość nadejdzie dziś", "Ludzie to fikcja" i "Aż po grób". Obok tego uwadze widzów poleca się flagowe sekcje imprezy, m.in. "Amerykańscy niezależni", "Nadrabianie zaległości" czy festiwalowe hity "Odkrycia".

Reklama

Reklama

Już po raz drugi częścią festiwalu będzie cykl specjalnych wydarzeń poświęconych serialom - CANAL+ SerialCon, który łączy perspektywę fanowską z akademicką i branżową. Od 1 do 3 maja wielbicieli seriali czeka szereg interesujących prelekcji, dyskusji panelowych i wykładów przygotowanych przez fanów seriali, krytyków, dziennikarzy, naukowców, blogerów, podcasterów oraz youtuberów.



O pracy nad serialami opowiedzą ich twórcy, zarówno ci stojący przed kamerą - aktorzy - jak i sterujący serialowym światem zza kamery: scenarzyści, reżyserzy i producenci. Swoją obecność w Krakowie potwierdzili James Moran (scenarzysta m.in. odcinków seriali "Doktor Who" czy "Przekraczając granice"), Toby Whithouse, brytyjski aktor, scenarzysta i producent ("Dziennik Bridget Jones", "Być człowiekiem", "Hotel Babylon") i Tom de Ville (scenarzysta m.in. odcinków "Hannibala" i "Lexx").

Warsztaty z zakresu prowadzenia przedsiębiorstw filmowych, konsultacje i spotkania z potencjalnymi koproducentami z Europy to kolejna atrakcja festiwalu Netia Off Camera 2017. Mistrzowie drugiego planu, ludzie bez których nie byłoby kina spotkają się w Krakowie w ramach Off Camera Pro Industry w dniach 4 - 6 maja.

Kraków zamieni się w wielkie kino plenerowe. Obok kameralnych kin studyjnych pokazy są organizowane w Kinie nad Wisłą, w Kinie Nimfa - na barce wodnej, na Placu Szczepańskim i na dachach krakowskich kamienic.