​10.Netia Off Camera: Kto w jury?

Trzykrotny laureat Oscara za scenografię i producentka filmów Martina Scorsese ocenią filmy w konkursie głównym​ "Wytyczanie Drogi" podczas dziesiątej edycji festiwalu Netia Off Camera. Obradom jury będzie przewodniczyć Agnieszka Holland.

Dante Feretti to włoski scenograf oraz kostiumograf. Jego dorobek zawodowy liczy niemal 60 wielkich kinowych tytułów, z "Milczeniem" (2016), "Gangami Nowego Jorku" (2002), "Wywiadem z wampirem" (1994) czy "Imieniem róży" (1986) na czele. Jest potrójnym laureatem Oscara - Akademia wyróżniła jego scenografię do: "Aviatora" (2004), "Sweeney’a Todda: Demonicznego golibrody z Fleet Street" (2007) oraz "Hugo i jego wynalazku" (2011). Feretti został również poczwórnie nagrodzony BAFTĄ oraz włoskim wyróżnieniem filmowym - David Di Donatello.



Na swoim koncie ma łącznie około czterdziestu nominacji do najbardziej prestiżowych nagród filmowych, w tym aż dziesięć do nagrody Akademii. Ferettiego doceniają największego reżyserskie nazwiska europejskiego i hollywoodzkiego kina - stale współpracował z Pierem Paolo Passolinim i Federico Fellinim, tworzy scenografię do filmów: Terry'ego Gilliama Tima Burtona i Martina Scorsese, z którym zrealizował aż osiem produkcji. Jego rozliczne przygody z filmem często wykraczają poza obraz kinowy; do najbardziej spektakularnych przykładów takiego działania zalicza się scenografię do opery "The Fly" Howarda Shore’a, którą w Paryżu wyreżyserował David Cronenberg.



Emma Tillinger Koskoff to prawa ręka Martina Scorsese. Efektem ich współpracy była nominacja dla producentki do nagrody Akademii oraz Złotego Globu (za “Wilka z Wall Street"). Wśród wyprodukowanych przez nią filmów znajdują się takie kultowe już tytuły, jak: “Wyspa tajemnic" (2010), “Hugo i jego wynalazek" (2011), “Milczenie" (2016) czy pokazywany na festiwalowych ekranach, w tym również podczas Netia Off Camera, “Free Fire". Koskoff jest również producentką serialu "Vinyl" (HBO) oraz mającego wkrótce premierę dokumentu o Grateful Dead - “Long Strange Trip".

O Krakowską Nagrodę Filmową - 100 000 dolarów - powalczy 10 pierwszych i drugich reżyserów z całego świata. Konkurs realizowany jest w ramach projektu "Obraz świata / Świat w obrazach". 10. edycja Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Netia Off Camera rozpoczyna się w Krakowie już 28 kwietnia.