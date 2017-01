10. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie: Znamy program

Muzyka filmowa stworzona przez Abla Korzeniowskiego (m.in. do filmów "Samotny mężczyzna" i "Zwierzęta nocy"), Howard Shore z muzyką do trylogii "Władca Pierścieni", muzyka z "Gwiezdnych wojen" Johna Williamsa i wreszcie filmowe superprodukcje: "Niekończąca się opowieść" i "Titanic" z muzyką na żywo oraz wielki urodzinowy dancefloor z prawdziwą legendą muzyki, zdobywcą trzech Oscarów Giorgio Moroderem w roli DJ’a - to tylko kilka wydarzeń przygotowanych w ramach 10. edycji Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie.

10. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie rozpocznie się 17 maja /materiały prasowe

"To będzie wielka i wspaniała podróż po świecie kina i muzyki. Mam nadzieję, że będziecie Państwo z nami"— mówi Izabela Helbin, dyrektor Krakowskiego Biura Festiwalowego, organizatora festiwalu.

Reklama

Tegoroczne święto muzyki i filmu rozpocznie się 17 maja w Centrum Kongresowym ICE Kraków koncertem monograficznym Abla Korzeniowskiego - zaprzyjaźnionego z festiwalem, jednego z najbardziej znanych na świecie polskich kompozytorów związanych z amerykańską fabryką snów, dwukrotnie nominowanego do Złotych Globów za muzykę do "Samotnego mężczyzny" Toma Forda oraz za soundtrack do "W.E." w reżyserii Madonny.

Korzeniowski będzie gościem FMF już po raz drugi - podczas 6. edycji festiwalu (2013) jego utwory zabrzmiały na uroczystej gali urodzinowej RMF Classic. Kompozytor wielokrotnie podkreślał, że Kraków, jako rodzinne miasto, jest mu szczególnie bliski - tutaj się wychował i kształcił muzycznie, najpierw jako wiolonczelista, później w klasie kompozycji pod skrzydłami Krzysztofa Pendereckiego. Podczas wieczoru inaugurującego 10. FMF zabrzmią największe przeboje z jego filmowej kolekcji - obok "W.E" i "Samotnego mężczyzny" także "Romeo i Julia" Carla Carlei, "Escape from Tomorrow" Randy’ego Moore’a, niezwykle popularne tematy z serialu "Penny Dreadful" i muzyka z najnowszego filmu Toma Forda "Zwierzęta nocy", nominowana do nagrody BAFTA 2016.

W Sali Audytoryjnej ICE Kraków Abel Korzeniowski sam poprowadzi Orkiestrę Akademii Beethovenowskiej. Kompozytor będzie także gościem urodzinowej gali "All is Film Music" w Tauron Arenie Kraków i zadyryguje suitą z "Penny Dreadful".

Drugiego dnia festiwalu (18 maja) podczas pierwszego na świecie pokazu filmu "Niekończąca się opowieść" wykonanego z muzyką na żywo - gościć będziemy niemieckiego kompozytora i saksofonistę Klausa Doldingera. Kultowa superprodukcja z gatunku familijnego kina fantasy powstała w 1984, jako najdroższy projekt zrealizowany poza Stanami Zjednoczonymi i ZSRR oraz jeden z największych sukcesów niemieckiej kinematografii.

"Tajemniczy, magiczny film z kultową sceną lotu 11-letniego Bastiana Baltazara Buksa na grzbiecie wielkiego białego smoka kojarzy się wielu dzisiejszym trzydziesto- i czterdziestolatkom z kasetami VHS, piękną muzyką i emocjami, które przeżywali wraz z bohaterami filmu" - podkreśla Robert Piaskowski, dyrektor artystyczny FMF.

Motywem przewodnim międzynarodowej wersji filmu jest tytułowa piosenka Giorgia Morodera, stanowiąca jeden z największych przebojów Limahla: "Never Ending Story". Pozostałe tematy skomponował Klaus Doldinger, który w ICE Kraków pojawi się na scenie w roli wykonawcy i zagra na saksofonie. Towarzyszyć mu będzie niemiecki perkusista Curt Cress oraz muzycy zespołów Sinfonietta Cracovia i Cracow Singers. Całość poprowadzi niemiecki dyrygent Christian Schumann.

Festiwalowy piątek (19 maja) rozpocznie klimatyczny fortepianowy koncert przepełniony rozpoznawalnymi tematami europejskiego kina. Wieczorem w Sali Teatralnej ICE Kraków odbędzie się druga odsłona cyklu "Cinematic Piano", zainaugurowanego w ubiegłym roku przez polskiego pianistę Aleksandra Dębicza. Tytuł serii recitali filmowych pochodzi z jego debiutanckiej płyty, zawierającej dwanaście improwizacji fortepianowych inspirowanych kinem. W tym roku w kameralny świat muzyki filmowej przeniesie nas francuski pianista i kompozytor Jean-Michel Bernard - autor kilkudziesięciu ścieżek dźwiękowych (m.in. "Jak we śnie" Michela Gondry’ego czy "Paryż-Manhattan" Sophie Lellouche).



Co łączy takich artystów jak Prince, David Bowie, Freddie Merkury, Daft Pank, Kylie Minogue, Barbra Streisand, Donna Summer, Bonnie Tyler czy Britney Spears? Z nimi wszystkimi współpracował ojciec EDM - Electronic Dance Music, zdobywca trzech Oscarów, czterech Złotych Globów, czterech nagród Grammy - Giorgio Moroder. Artysta na koncie ma ponad sto złotych i platynowych płyt, a w 2004 roku został uhonorowany miejscem w Dance Music Hall of Fame. Jego utwory wypełniają elektronicznym brzmieniem wiele hollywoodzkich produkcji, a jego twórczość miała duży wpływ na rozwój takich gatunków muzycznych jak new wave czy techno.



Moroder zagra na festiwalowym dance party w plenerowej aurze starego dworca na Placu im. Jana Nowaka Jeziorańskiego. "Muzyka Giorgia Morodera odnosiła sukces wszędzie tam, gdzie pojawiało się disco. W Krakowie przeniesie nas w świat elektroniki, muzyki dance i klasycznych brzmień ponad czterech dekad muzyki filmowej, m.in. "Top Gun", "Midnight Express", "Człowiek z blizną", "Flashdance", "Neverending Story", usłyszymy także kultowe piosenki Davida Bowiego, Cher, Kylie Minogue i zespołu Daft Punk. Zabawę - zza konsoli - poprowadzi sam Giorgio Moroder" - zapowiada Piaskowski.

Jubileuszowa Gala Muzyki Filmowej "All is Film Music" odbędzie się 20 maja w Tauron Arenie Kraków. Podczas gali zabrzmią suity z kultowych produkcji filmowych i seriali telewizyjnych przygotowane specjalnie na ten wieczór przez mistrzów tego gatunku. Zdobywcy Oscarów - Howard Shore i Jan A.P. Kaczmarek - zabiorą nas w sentymentalną podróż w czasie i przypomną najpiękniejsze wydarzenia w historii festiwalu. Zaprezentują nagrodzone tematy, zaś muzyka do filmu "Władca Pierścieni" symbolicznie zamknie ważną klamrą pierwsze dziesięciolecie FMF, cofając się do początków festiwalu w 2008 roku, gdy na krakowskich Błoniach po raz pierwszy w Polsce zabrzmiała na żywo muzyka z ekranizacji trylogii Tolkiena. Wszystko w brawurowym wykonaniu Orkiestry Akademii Beethovenowskiej i Chóru Pro Musica Mundi pod dyrekcją przyjaciela i ambasadora FMF Diego Navarro.



W niedzielę (21 maja), w samo południe, zgodnie z festiwalową tradycją zagra FMF Youth Orchestra pod batutą Moniki Bachowskiej - powołany do życia przez organizatorów FMF zespół, złożony z najbardziej utalentowanych uczniów krakowskich szkół muzycznych. Młodzi muzycy podejmą się tym razem nie lada wyzwania - w Centrum Kongresowym ICE Kraków, w czterdziestą rocznicę premiery filmu, wykonają kultową muzykę Johna Williamsa do space opery "Gwiezdne wojny" George’a Lucasa. Koncert "FMF Youth Orchestra Plays Star Wars" jest organizowany przy współpracy Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Filmowej na Teneryfie FIMUCITÉ.

"Gwiezdne wojny" w wykonaniu FMF Youth Orchestra zabrzmią ponownie 23 maja 2017 w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach, a we wrześniu na Wyspach Kanaryjskich wykona je tamtejsza orkiestra. Warto podkreślić, że aranżacje orkiestrowe powstały pod okiem samego Johna Williamsa.

Na finał jubileuszowej edycji FMF (21 maja) zaplanowano symultaniczny pokaz superprodukcji Jamesa Camerona "Titanic" z oscarową muzyką Jamesa Hornera wykonywaną na żywo. Filmowa opowieść o jednej z największych katastrof minionego stulecia to jedna z zaledwie trzech produkcji w historii światowego kina, które zdobyły aż jedenaście statuetek Amerykańskiej Akademii Filmowej.

"Wybór tego ważnego w historii hollywoodzkiego kina tytułu to także hołd dla jednego z największych kompozytorów muzyki filmowej, zmarłego tragicznie w katastrofie lotniczej w czerwcu 2015 roku - Jamesa Hornera. Był jednym z najpopularniejszych kompozytorów filmowych ostatnich 30 lat, napisał muzykę do ponad stu filmów i zdobył dwa Oscary. Horner od dawna chciał odwiedzić Polskę i miał być gościem tegorocznej edycji FMF, ale przedwczesna śmierć zniweczyła te plany. Symbolicznie nawiązujemy do tego marzenia i prezentujemy muzykę, która przyniosła mu największą sławę" - opowiada o kulisach wyboru "Titanica" na finał FMF Robert Piaskowski.

Horner oprawił film Camerona muzyką o późnoromantycznym zabarwieniu, wzbogacając ją - na życzenie reżysera - elektronicznie generowanymi brzmieniami i ludowym instrumentarium (m.in. dudy, harmonijka ustna, akordeon), charakterystycznym dla ludów celtyckich (dzisiejszych Szkotów, Walijczyków, Irlandczyków, Bretończyków). Za orkiestrację odpowiadał sam Don Davis, znany publiczności FMF z muzyki do trylogii "Matrix". W Tauron Arenie Kraków "Titanic" zabrzmi w pełnej wersji symfonicznej - Sinfoniettę Cracovię poprowadzi szwajcarski dyrygent Ludwig Wicki. Festiwalowa prezentacja superprodukcji Camerona zbiegnie się z 20. rocznicą premiery filmu.

10. edycja FMF tradycyjnie już obfitować będzie w wydarzenia towarzyszące, kino plenerowe pod gwiazdami, warsztaty dla młodych kompozytorów oraz spotkania w ramach Forum Audiowizualnego. Jak co roku przyznane zostaną także festiwalowe wyróżnienia - statuetki Young Talent Award i Ambasadora FMF oraz prestiżową nagrodę im. Wojciecha Kilara, ustanowioną przez prezydentów Krakowa i Katowic z myślą o twórcach muzyki filmowej stojących na straży etosu i tradycji sztuki kompozytorskiej. W poprzednich edycjach wyróżnienie odebrali laureaci Oscara: Elliot Goldenthal i Alexandre Desplat.

Organizatorami Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie są: Miasto Kraków, Krakowskie Biuro Festiwalowe oraz RMF Classic.