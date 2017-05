"Twoja Twarz Brzmi Znajomo 7": Finaliści jako One Direction

Ostatni odcinek show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" już w najbliższą sobotę, 6 maja, w Polsacie.



Na scenie zobaczymy gościnny występ brytyjsko-irlandzkiego boysbandu One Direction, w który wcielą się finaliści programu: Joanna Jabłczyńska, Kasia Popowska, Zosia Nowakowska i Sławomir.



Jak im pójdzie praca zespołowa? Oto fragment ich występu - zaśpiewają przebój "One way or another".