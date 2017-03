"The Brain. Genialny umysł": Nowi geniusze i nowe konkurencje

Już we wtorek, 14 marca, poznamy kolejnych pięciu geniuszy, którzy pokażą do czego zdolny jest ludzki umysł. Dowiemy się, czy to możliwe, by zapamiętać ciało mężczyzny tylko przez dotyk i czy można tak wyćwiczyć pamięć, żeby zapisać w niej skomplikowany labirynt. Jeden z uczestników postara się udowodnić, że człowiek jest w stanie zapamiętać 10 kodów, by otworzyć 10 sejfów, jak w najlepszym filmie akcji. Czy wszyscy geniusze sprostają swoim zadaniom? Kto wygra 30 tysięcy złotych?