Zygmunt Chajzer jurorem w programie "Supermodelka Plus Size"

Zygmunt Chajzer będzie jurorem w programie "Supermodelka Plus Size". Nowy show Polsatu ma zadebiutować w jesiennej ramówce stacji.

Zygmunt Chajzer pokazuje, że zna się na kobietach /AKPA

Dziennikarz o swoim udziale w show poinformował w kwietniu w Radiu Złote Przeboje.



Zygmunt Chajzer w Polsacie prowadził m.in. teleturnieje "Idź na całość", "Graz czy nie grasz", "Moment prawdy" i program "Gwiezdny cyrk".



Polsat wybrał już uczestniczki uczestniczki show. Na czas trwania programu zamieszkają one w Domu Modelek.



Podstawowym kryterium udziału w "Supermodelka Plus Size" było posiadanie rozmiaru 42 lub większego. Dziewczyny, które zobaczymy w programie, będą w przedziale wiekowym 18-28 lat. Wszystkie będą miały więcej niż 170 cm wzrostu.



W każdym tygodniu uczestniczki będą mierzyć się ze swoimi problemami i stawiać czoło nowym wyzwaniom, które nie tylko przygotują je do kariery, ale także dostarczą możliwości zawodowych w drodze na szczyt. Czteroosobowe jury składające się z ekspertów z doświadczeniem modowym "plus size" będzie doradzać im na tej drodze we wszystkich etapach i wybierać, kto ma to coś, żeby przejść do następnego odcinka, a kto musi zostać wyeliminowany.



W kolejnych odcinkach będą pojawiać się goście w postaci ekspertów w danych dziedzinach, związanych z tematami odcinków. Przed uczestniczkami zadania aktorskie, sportowe, taneczne i próba swoich sił w reklamie telewizyjnej. Nie zabraknie też takich, które każą im zmierzyć się ze swoimi słabościami czy niezbyt miłymi sytuacjami z przeszłości.



Branża modowa przechodzi spektakularną rewolucję i wiele marek otwiera się na "duże kobiety". Ostatnio, tylko w samych w Stanach Zjednoczonych, rynek XL wzrósł do 20 miliardów dolarów. Dlatego, jeżeli chcesz zostać modelką o zaokrąglonych kobiecych kształtach i przeżyć wielką przygodę, to zgłoś się do nowego programu telewizji Polsat! - zachęcają producenci show



To program przełomowy, który ma szansę zmienić nasze postrzeganie piękna. Udowodni, że prawdziwe piękno nie jest zdefiniowane rozmiarem. Aż 81% mężczyzn na świecie już to wie i preferuje pełniejsze kobiety od chudych! Program ten jest więc wyzwaniem dla ludzkich uprzedzeń do zaokrąglonych damskich kształtów - przekonują.

Show oparte jest na niemieckim formacie "Curvy Supermodel", na licencji firmy Armoza Formats. Seria zakłada 10 odcinków.