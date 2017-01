Znana z "Tańca z Gwiazdami" Izabela Janachowska w szpitalu!

Izabela Janachowska przebywa w szpitalu. Jest podłączona do kroplówki i marzy, by wrócić do domu. Dzielnie wspiera ją mąż, biznesmen Krzysztof Jabłoński.

Izabela Janachowska na Balu Fundacji TVN "Nie jesteś sam" (2016) /AKPA

Izabela Janachowska to polska tancerka reprezentująca najwyższą klasę "S" w tańcach latynoamerykańskich i tańcach standardowych. Mogliśmy ją oglądać na parkiecie "Tańca z gwiazdami" jako trenerkę w niejednym odcinku show.



Wzięła udział w pięciu edycjach "Tańca z gwiazdami", które pokazała stacja TVN. W 2014 roku wystąpiła w pierwszej edycji programu "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami", emitowanego przez telewizję Polsat. Jej partnerem był piosenkarz Rafał Brzozowski, z którym zajęła siódme miejsce.

Reklama

Tancerka ostatnio zajmuje się modą ślubną, jako blogerka prezentuje najnowsze trendy dla kobiet, który najpiękniejszy dzień w życiu mają jeszcze przed sobą. Od 2015 roku prowadzi program "I nie opuszczę Cię aż do ślubu" na antenie TVN Style.



Izabela Janachowska ma za sobą bardzo pracowity okres. Włączyła się także w WOŚP.

Przed finałem na jej profilu można było przeczytać: "Finał WOŚP w najbliższą niedzielę, ale już dziś zapraszam wszystkie panny młode 2017 i 2018, rodziców i teściów oraz - oczywiście - szarmanckich panów młodych do licytacji sukni ślubnej - w prezencie ode mnie i marki bizuu. To będzie wyjątkowy projekt, licytujcie!".

Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia!