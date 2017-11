Znamy obsadę polskiej wersji "Saturday Night Live"

1 5

Monika Babula w punkowo-feministyczno-humorystycznym składzie Żelazne Waginy pod egidą znanego warszawskiego kabaretu Pożar w burdelu gra karlicę Lindę (która pokazuje, że życie zaczyna się dopiero po czterdziestce), ale jej sukcesy są odwrotnie proporcjonalne do wzrostu. Jest weteranką teatru z wieloma wyróżnieniami na koncie. Absolwentka warszawskiej Akademii Teatralnej (Wydziału Lalkarskiego w Białymstoku), zdobyła nagrodę dla najlepszego aktora Festiwalu Sztuk Współczesnych Konteksty w Poznaniu za rolę chłopca w spektaklu „Król Olch” oraz na festiwalu Teatrów Lalek Spotkania za najlepszą rolę kobiecą w spektaklu „Janosik. Naprawdę prawdziwa historia” w Teatrze Lalka w Warszawie. Szymon Mysłakowski znany głównie z teatru (Nowy w Poznaniu, Współczesny w Warszawie), pojawiał się także w serialach „Prawo Agaty”, „Usta usta”, „Pierwsza miłość” czy „Fala zbrodni”. Doskonale parodiuje Adama Michnika i Ryszarda Terleckiego. Do twarzy mu jednak także w sukience, co potwierdził w spektaklu „Gwałtu, co się dzieje” Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu w roli Tobiasza.