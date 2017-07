Zmiany w programie "The Brain". Będzie nowy juror

Druga edycja show "The Brain. Genialny Umysł" przyniesie zmiany w składzie jury. Jesienią w programie nie zobaczymy już Mariusza Pudzianowskiego - wynika z informacji portalu tvpolsat.info.

Mariusz Pudzianowski nie wróci do programu "The Brain. Genialny umysł" /Polsat

W nowym sezonie show, obok Anity Sokołowskiej, Cezarego Żaka i dr. Mateusza Goli, uczestników będzie oceniała nowa osoba, znana szerokiemu gronu widzów. Jej nazwisko zostanie ujawnione wkrótce.



Trwają już zdjęcia do drugiego sezonu. Nagrano kilka odcinków z udziałem nowego jurora. Gospodarzem show pozostał Jerzy Mielewski, a z uczestnikami w ich domach nadal rozmawia Agnieszka Sienkiewicz.



"The Brain. Genialny Umysł" to program, którego bohaterami są zwykli ludzie: dorośli i dzieci, ale ich zdolności umysłowe wykraczają poza wszelkie wyobrażalne standardy. Uczestnicy charakteryzują się wyjątkową pamięcią, wybitnym talentem matematycznym, czy ponadprzeciętnie rozwiniętymi zmysłami smaku i dotyku, często w połączeniu z innymi umiejętnościami, np. wykorzystaniem siły mięśni.



Pierwsza edycja liczyła osiem odcinków, a pokazywano ją wiosną, we wtorki o godz. 20.05 w Polsacie.