Zmarła Della Reese

Nie żyje aktorka i wokalistka Della Reese. Gwiazda zasłynęła przede wszystkim z głównej roli w serialu "Dotyk anioła". Miała 86 lat.

Della Reese (06.07.1931 - 19.11.2017) /Frederick M. Brown /Getty Images

Della Reese przyszła na świat jako Delloreese Patricia Early. Już jako sześciolatka zaczęła śpiewać w kościele.



W wieku 13 lat dołączyła do gospelowej grupy prowadzonej przez słynną wokalistkę Mahalię Jackson, nazywaną "królową gospel". Na początku kariery inspirowała się też jazzowymi wokalistkami, takimi jak m.in. Ella Fitzgerald, Billie Holiday czy Sarah Vaughan.

Pierwsze nagrania wydała pod koniec lat 50. Do największych przebojów Delli należą "Don't You Know?", "And That Reminds Me", "Not One Minute More", "Someday (You'll Want Me to Want You)". Trzykrotnie była nominowana do Grammy, ale nigdy nie zdobyła tej nagrody.

W latach 60. XX wieku rozpoczęła karierę telewizyjną. Jako pierwsza czarnoskóra kobieta dostała swój własny program - "Della". Na małym ekranie mogliśmy oglądać ją również w serialach: "Sierżant Anderson", "Chico and the Man", "Statek miłości", "MacGyver" czy ostatni z jej udziałem "Signed, Sealed, Delivered".



Największą sławę przyniosła jej jednak rola anielicy Tess w "Dotyku anioła". Była za nią nominowana do Emmy i Złotego Globu.

W lipcu 2011 r. w Catalina Jazz Club w Los Angeles gwiazda świętowała 80. urodziny. W ostatnim czasie Della Reese miała poważne problemy ze zdrowiem, chorowała na cukrzycę.