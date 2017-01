Złote Globy 2017: Serialowe niespodzianki

Dosyć niespodziewanie to nie najnowsza odsłona "Gry o tron" ani zbierający niezwykle pochlebne "Westworld" oraz "Stranger Things" okazały się najlepszym serialem dramatycznym roku. Złoty Glob powędrował do biograficznego "The Crown" - opowiadającego o początkach panowania królowej Elżbiety II.

Claire Foy w scenie z serialu "The Crown" /materiały prasowe

Statuetkę odebrała również wcielająca się w serialu wyprodukowanym na zlecenie platformy internetowej Netflix w główną rolę - Claire Foy. W męskim odpowiedniku tej kategorii triumfował Billy Bob Thornton - za występ w kolejnej po "The Crown" produkcji z zaledwie jednym sezonem na koncie - "Goliath".

Oboje pozostawili w pokonanym polu faworytów do zdobycia statuetek: Foy Winonę Ryder ("Stranger Things") i Evan Rachel Wood ("Westworld"), a Thornton Boba Odenkirka ("Better Call Saul") i Ramiego Maleka ("Mr. Robot").

Aż trzy Złote Globy otrzymał "The Night Manager". Grający główną rolę w produkcji Tom Hiddleston zwyciężył w kategorii: najlepszy aktor w serialu limitowanym lub filmie telewizyjnym, a Hugh Laurie oraz Olivia Colman zostali uznani za najlepszych aktorów drugoplanowych w serialu, serialu limitowanym lub filmie telewizyjnym.

Dwie statuetki trafiły w ręce twórców "American Crime Story: Sprawy O.J. Simpsona". Obraz opowiadający o tytułowym byłym futboliście, który zostaje oskarżony o dokonanie podwójnego morderstwa, nie miał sobie równych w kategorii najlepszy serial limitowany lub film telewizyjny. Nagrodzono również grającą w produkcji główną rolę Sarę Paulson.

Dwa Złote Globy odebrali również twórcy "Atlanty". Uznano ją za najlepszy serial komediowy roku, a grający w "Atlancie" główną rolę Donald Glover triumfował w kategorii: najlepszy aktor w serialu komediowym. W żeńskim odpowiedniku tej kategorii najlepsza była Tracee Ellis Ross ("Czarno to widzę").