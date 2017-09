"Zabójcza broń": Nowy serial w TVN7

W pierwszą niedzielę października widzowie TVN7 będą mogli obejrzeć nową produkcję, opartą na wątkach popularnej serii filmowej "Zabójcza broń".

Bohaterowie serialu "Zabójcza broń" /materiały prasowe

Mroczne Miasto Aniołów, zaskakujące zwroty akcji oraz dwóch policjantów - Martin Riggs i Roger Murtaugh. Brzmi znajomo? W kinowej wersji "Zabójczej broni" w rolach głównych wystąpili niezapomniani Mel Gibson i Danny Glover.



Role policjantów w produkcji telewizyjnej zagrają Clayne Crawford, znany z takich produkcji, jak "Szkoła uczuć" czy "24 godziny" oraz Damon Wayans, bohater komediowego serialu "On, ona i dzieciaki".



Wszystko zaczyna się, kiedy zdruzgotany po utracie żony i dziecka były oficer marynarki wojennej, detektyw Martin Riggs przenosi się do Kalifornii. To właśnie tam, jako policjant renomowanej jednostki policyjnej w Los Angeles, postanawia otworzyć nowy rozdział swojego życia. Jego policyjnym partnerem zostaje Roger Murtaugh.



Czy to prawda, że przeciwieństwa się przyciągają? Jak tak dwóch różnych od siebie stróżów prawa poradzi sobie z przestępczym światkiem Miasta Aniołów?

Reklama

Emisję serialu "Zabójcza broń" TVN7 rozpocznie w niedzielę, 1 października.