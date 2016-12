"XXXLove": O miłości osób otyłych

25 grudnia na antenie HBO zadebiutuje dokument "XXXLove" o życiu osób otyłych i ich codziennej walce o akceptację, miłość i poczucie własnej wartości. Od 25 grudnia film Joanny Frydrych będzie także dostępny w ofercie HBO GO.

Jedna z bohaterek filmu "XXXLove" /HBO

Adrian Lukoszek w ciągu jednego roku schudł 120 kg i stał się bohaterem mediów. Od tego momentu zaczęła się jego misja pomagania innym osobom zmagających się z problemem otyłości. Adrian jeździ na indywidualne spotkania z tymi, którzy potrzebują jego wsparcia. Każdemu z bohaterów otyłość zrujnowała życie osobiste, zaczęła przeszkadzać w życiu intymnym, partnerstwie, w miłości. W końcu podjęli decyzję o zrzuceniu kilogramów.



Dokument Joanny Frydrych opowiada historie m.in. poszukującego stałego związku Cezarego, Karoliny, którą otyłość pozbawiła poczucia kobiecości, i Żanety marzącej o przeżyciu pierwszej w swoim życiu romantycznej miłości. Śledzimy także losy samego Adriana, który angażując się w pomoc innym, oddalił się od swojej rodziny.



Dokument z uwagą, w sposób bezpośredni, a jednocześnie subtelny przygląda się historiom poszczególnych bohaterów. Ich opowieści z życia prywatnego są naturalne i przejmująco szczere. Film w świeży sposób przedstawia problem z wielu stron, zwracając szczególną uwagę na to, jak społeczeństwo postrzega osoby otyłe i jaki ma to wpływ na ich życie prywatne. To również opowieść o potrzebie bliskości i sile wzajemnego wsparcia.