"Wyspa przetrwania": Nowe show Polsatu

"Wyspa przetrwania" to nowy widowiskowy, pełen rywalizacji i morderczych wyzwań program telewizji Polsat. Stacja rozpoczyna właśnie castingi, w których wyłoni grupę śmiałków pragnących zmierzyć się z naturą, własnymi słabościami oraz ze sobą nawzajem w ekstremalnych konkurencjach na jednej z dzikich wysp Australii i Oceanii.

Program "Wyspa przetrwania" jest, lub był realizowany w 50 krajach na całym świecie /materiały prasowe

"Wyspa przetrwania" to przygodowy program reality show dla każdego. Miejscem zmagań uczestników stanie się jedna z rajskich wysp na Pacyfiku. Spartańskie warunki i tropikalny klimat okażą się prawdziwym wyzwaniem dla każdego, kto będzie chciał przetrwać na niej jak najdłużej. Jeśli jesteś pełnoletni, lubisz wyzwania i podróże, chcesz się sprawdzić w walce z dziką naturą i innymi uczestnikami - zgłoś się. Siła, intelekt, wytrwałość, umiejętność w pracy w grupie z pewnością pomogą przyszłym mieszkańcom wyspy w przetrwaniu na niej kilku tygodni.



Oprócz krótkiej notki o sobie, w której powinny się znaleźć podstawowe informacje, takie jak: wiek kandydata, zawód, wykształcenie, pasje i miasto, z którego pochodzi, producenci zachęcają, by uzasadnić dlaczego kandydat chce przeżyć przygodę na egzotycznej wyspie. Do zgłoszenia trzeba również dołączyć trzy fotografie (portret, sylwetkę i zdjęcie w stroju kąpielowym).

Reklama

Reklama

"Wyspa przetrwania" to światowa produkcja, która doczekała się jak dotąd 34 edycji w USA, 11 we Włoszech, 13 w Belgii, 15 w Norwegii, 16 w Hiszpanii, 19 w Danii i ponad 20 we Francji. Łącznie program jest, lub był realizowany w 50 krajach na całym świecie.